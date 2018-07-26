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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.07.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Küresel enerji yatırımları azaldı

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Küresel enerji yatırımları azaldı

Küresel enerji yatırımları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak yaklaşık 1,8 trilyon dolara geriledi - Geçen yıl petrol, doğalgaz ve enerji verimliliğine yapılan yatırımlar artarken, nükleer enerji sektöründe yatırımlar azaldı.

KÜRESEL enerji yatırımları 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 azalarak yaklaşık 1 trilyon 801 milyar dolar oldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Dünya Enerji Yatırımları 2018 Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, geçen yıl petrol, doğalgaz ve enerji verimliliğine yapılan yatırımlar artarken, nükleer enerji sektöründe yatırımlar azaldı.

Petrol ve doğalgaz sektörüne 2016'da 649 milyar dolar, enerji verimliliği alanına ise 231 milyar dolar harcandı. Aynı dönemde nükleer enerjiye 26 milyar dolar yatırım yapıldı.

Geçen yıl dünya genelinde 716 milyar dolar ile en büyük yatırım petrol ve doğalgaz alanında gerçekleştirildi. Bu iki alanı, 447 milyar dolarla elektrik üretim sektörü izledi. Elektrik iletim ve dağıtım alanına ise 303 milyar dolar yatırıldı.

Enerji verimliliğine 236 milyar dolar yatırım yapılırken, kömür madenciliği ve altyapı çalışmaları için 79 milyar dolar harcandı. Ayrıca, ulaştırma ve ısınma sektöründeki yenilebilir enerji yatırımları 20 milyar dolara ulaştı.

Böylelikle küresel enerji sektörüne yapılan yatırım tutarı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak yaklaşık 1 trilyon 801 milyar dolara düştü. Bu azalışta nükleer enerji sektörüne yapılan yatırımlardaki gerileme etkili oldu. Ayrıca, enerji teknolojilerinde maliyetlerin düşmesi de yapılan toplam yatırım tutarını aşağı çekti.

 

FOSİL KAYNAKLARA YATIRIM AZALACAK

IEA'nın Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu'na göre, 2030'a kadar fosil kaynaklara yapılacak yatırımlar yüzde 40 azalacak.

Enerji yatırımları içinde elektriğin payı gelecek dönemde de artmaya devam edecek. Buna ek olarak elektrikli araç sektöründe önemli büyüme görülecek.

Rapora göre, geçen yıl satılan araçların yüzde 1,3'ü elektrikli araçlardan oluştu. Dünya genelinde 2017'de yaklaşık 1,1 milyon elektrikli araba satıldı. Bu sayının 2030'a kadar yüzde 33 artması bekleniyor.

Öte yandan, enerji sektöründe Ar-Ge yatırımları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 27 milyar dolara ulaştı. Bu artışta düşük karbon teknolojilerine yapılan yatırımlar etkili oldu.

Rapora göre, 2017'de dünya genelinde ülkeler yatırımlarının yüzde 0,1'ini Ar-Ge çalışmalarına aktardı.

 

 

 

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