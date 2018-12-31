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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.12.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Küresel ekonomide yüzde 2,7 büyüme beklentisi

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Küresel ekonomide yüzde 2,7 büyüme beklentisi

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, küresel ekonominin 2019 yılında yüzde 2,7 büyüme kaydedeceğini bildirdi.

Schmieding, yaptığı açıklamada, politik popülizm ve korumacılığın iki büyük risk olduğunu vurgulayarak, popülizmin ve hızlanan ticaret savaşlarının küresel ekonomide ciddi bir gerilemeye sebep olabileceğini aktardı.

Schmieding, küresel ekonomide ticaret savaşına yönelik tansiyonların olumsuz etkilerinin görüleceği ve küresel ekonominin 2019 yılında yüzde 2,7 büyüme kaydedeceği öngörüsünde bulundu.

Ticaret savaşları, İtalya ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin Avro Bölgesi'nin büyümesi üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulayan Schmieding, bu risklerin 2019 yılında azalabileceğini söyledi.

Bölgede ücret artışlarındaki ılımlı yükselişin çekirdek enflasyonu yukarı çekeceğini ancak bunun kademeli bir şekilde olacağını belirten Schmieding, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri 2019 sonunda artırabileceğini kaydetti.

Schmieding, Avro Bölgesi'nin 2019 yılında yüzde 1,3 büyüme kaydedeceği, enflasyonun da yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.

ALMANYA VE İTALYA EKONOMİLERİ
Holger Schmieding, Almanya ekonomisindeki gelişmelere değinirken, dış kaynaklı tansiyonların ülke ekonomisini sekteye uğrattığını, dış ticaret kaynaklı etkilerin Almanya'nın 2018 büyümesi üzerinde engel teşkil ettiğini söyledi.

Dış kaynaklı şokların azalmasıyla ülke ekonomisinde toparlanma olabileceğini ifade eden Schmieding, Almanya'da gelecek yıl büyümenin yüzde 1,2, enflasyonun ise yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşebileceğini kaydetti.

Schmieding, politik risklerin İtalya'da ekonomik ilerlemeyi tehlikeye attığını ve risklerin ülkenin görünümünü bozduğunu belirterek, mali endişeler ve İtalyan hükümetinin pervasız hamlelerinin ülkeyi borç krizine sokabileceğini iddia etti.

Schmieding, 2019'da İtalya'da büyümenin yüzde 1, enflasyonun da yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşebileceğini söyledi.

"BREXİT KAYNAKLI SERT RİSKLER AZALDI"
Berenberg Başekonomisti Schmieding, Brexit kaynaklı sert risklerin azaldığını belirterek, Birleşik Krallık'ta Brexit'e yönelik risklerin dengeli halde olduğunu ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizleri kademeli olarak artıracağı öngörüsünde bulunan Schmieding, Mayıs 2019'da 25 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleşebileceğini aktardı.

Schmieding, gelecek yıl İngiltere'de büyümenin yüzde 2, enflasyonun da yüzde 2,2 seviyelerinde gerçekleşebileceğini kaydetti.

"ABD'NİN BÜYÜME HIZI SÜRDÜRÜLEBİLİR"
Berenberg ABD, Amerika ve Asya Başekonomisti Mickey Levy de ABD'de büyüme hızının sürdürülebilir olduğunu ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında normalleşmeyi yavaşlatacağını ve 2019'da buna ara verebileceğini söyledi.

Mali ve düzenleyici reformların ülke ekonomisi için olumlu taraflar, hisse senedi piyasasındaki düzeltmelerin de ekonomik güveni zedelediği için risk oluşturduğunu belirten Levy, 2019'da ABD'de büyümenin yüzde 2,8, enflasyonun da yüzde 2,2 olacağı öngörüsünde bulundu.

Ticaret savaşlarında tansiyonun yükselmesinin Çin'e ABD'den daha fazla zarar verebileceğini kaydeden Levy, Çin'de yapılabilecek politik yanlışların Çin piyasalarını sarsabileceğini söyledi.

Levy, gelecek yıl Çin'de büyümenin yüzde 6,3, enflasyonun da yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceği tahmininde bulundu.
Japonya ekonomisine de değinen Levy, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) parasal genişlemeye devam edeceğini söyledi.
Levy, Japonya için en büyük riskin Çin ekonomisinin yavaşlaması olacağına işaret ederek, ülkede 2019'da büyümenin yüzde 1, enflasyonun da yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşebileceğini kaydetti.

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