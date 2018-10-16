KÃœRESEL Ã§elik Ã¼retiminin yÃ¼zde 85'ini temsil eden DÃ¼nya Ã‡elik BirliÄŸi (WorldSteel) ekim ayÄ±na iliÅŸkin kÃ¼resel Ã§elik talebi kÄ±sa vadeli gÃ¶rÃ¼nÃ¼m raporunu yayÄ±nlandÄ±.

Buna gÃ¶re, kÃ¼resel Ã§elik talebi bu yÄ±l 1 milyar 658 milyon tona yÃ¼kselecek. Birlik, gelecek yÄ±l da talebin yÃ¼zde 1,4 artarak 1 milyar 681,2 milyon ton olmasÄ±nÄ± bekliyor.

BirliÄŸin raporunda geliÅŸmiÅŸ ekonomilerdeki yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artmasÄ±nÄ±n ve geliÅŸmekte olan ekonomilerde iyileÅŸmenin kÃ¼resel Ã§elik talebini desteklediÄŸi ifade edildi.

Raporda, geÃ§en yÄ±l Ã§elik talebini destekleyen gÃ¼Ã§lÃ¼ yanlarÄ±n bu yÄ±lda devam ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lÄ±rken, risklerin ise arttÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Bu riskler, artan kÃ¼resel ticaret ihtilaflar ve kur hareketlerinin belirsizliÄŸi olarak aÃ§Ä±klanÄ±rken, ABD ve AB'deki merkez bankalarÄ± tarafÄ±ndan uygulanan para politikalarÄ±nÄ±n normalleÅŸmesinin geliÅŸmekte olan ekonomilerin para birimlerini etkilediÄŸi belirtildi.

Ã‡in'in Ã§elik talebinin bu yÄ±l reel olarak yÃ¼zde 2 bÃ¼yÃ¼mesi, 2019'da deÄŸiÅŸmeyerek aynÄ± seviyede kalmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade edilen raporda, ABDâ€™nin Ã§elik talebinin de bu yÄ±l yÃ¼zde 2,3 artacaÄŸÄ±, gelecek yÄ±l ise yÃ¼zde 1,3 dÃ¼ÅŸeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼ne yer verildi.

Birlik, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde Ã§elik talebinin bu yÄ±l yÃ¼zde 1 artacaÄŸÄ±, gelecek yÄ±l bunun yÃ¼zde 1,2 yÃ¼kseleceÄŸi tahmininde bulundu. Ã‡in hariÃ§ geliÅŸmekte olan ekonomilerin Ã§elik talebinin ise bu yÄ±l yÃ¼zde 3,2 ve gelecek yÄ±l yÃ¼zde 3,9 bÃ¼yÃ¼mesi bekleniyor.

TÃ¼rkiye'nin Ã§elik talebinin TÃ¼rk lirasÄ±nÄ±n deÄŸer kaybetmesinden dolayÄ± 2018â€™de yÃ¼zde 2,3 daralmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len raporda, gelecek yÄ±l ise hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± istikrar tedbirlerinin etkisiyle talebin iyileÅŸerek yÃ¼zde 1,5 yÃ¼kselmesinin beklendiÄŸi ifade edildi.