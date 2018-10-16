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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
16.10.2018 - 13:47, Son GÃ¼ncelleme:

Küresel çelik talebi bu yÄ±l yüzde 3,9 artacak

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Küresel çelik talebi bu yÄ±l yüzde 3,9 artacak

DÃ¼nya Ã‡elik BirliÄŸi (WorldSteel) raporunda, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artmasÄ± ve geliÅŸmekte olan ekonomilerdeki iyileÅŸme dolayÄ±sÄ±yla kÃ¼resel Ã§elik talebinde bu yÄ±l yÃ¼zde 3,9 ve gelecek yÄ±l iÃ§in de yÃ¼zde 1,4 artÄ±ÅŸ Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, kÃ¼resel ticaret ihtilaflarÄ±nÄ±n sektÃ¶rÃ¼n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde belirsizliÄŸe neden olduÄŸu bildirildi.

KÃœRESEL Ã§elik Ã¼retiminin yÃ¼zde 85'ini temsil eden DÃ¼nya Ã‡elik BirliÄŸi (WorldSteel) ekim ayÄ±na iliÅŸkin kÃ¼resel Ã§elik talebi kÄ±sa vadeli gÃ¶rÃ¼nÃ¼m raporunu yayÄ±nlandÄ±.

Buna gÃ¶re, kÃ¼resel Ã§elik talebi bu yÄ±l 1 milyar 658 milyon tona yÃ¼kselecek. Birlik, gelecek yÄ±l da talebin yÃ¼zde 1,4 artarak 1 milyar 681,2 milyon ton olmasÄ±nÄ± bekliyor.

BirliÄŸin raporunda geliÅŸmiÅŸ ekonomilerdeki yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artmasÄ±nÄ±n ve geliÅŸmekte olan ekonomilerde iyileÅŸmenin kÃ¼resel Ã§elik talebini desteklediÄŸi ifade edildi.

Raporda, geÃ§en yÄ±l Ã§elik talebini destekleyen gÃ¼Ã§lÃ¼ yanlarÄ±n bu yÄ±lda devam ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lÄ±rken, risklerin ise arttÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Bu riskler, artan kÃ¼resel ticaret ihtilaflar ve kur hareketlerinin belirsizliÄŸi olarak aÃ§Ä±klanÄ±rken, ABD ve AB'deki merkez bankalarÄ± tarafÄ±ndan uygulanan para politikalarÄ±nÄ±n normalleÅŸmesinin geliÅŸmekte olan ekonomilerin para birimlerini etkilediÄŸi belirtildi.

Ã‡in'in Ã§elik talebinin bu yÄ±l reel olarak yÃ¼zde 2 bÃ¼yÃ¼mesi, 2019'da deÄŸiÅŸmeyerek aynÄ± seviyede kalmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade edilen raporda, ABDâ€™nin Ã§elik talebinin de bu yÄ±l yÃ¼zde 2,3 artacaÄŸÄ±, gelecek yÄ±l ise yÃ¼zde 1,3 dÃ¼ÅŸeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼ne yer verildi.

Birlik, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde Ã§elik talebinin bu yÄ±l yÃ¼zde 1 artacaÄŸÄ±, gelecek yÄ±l bunun yÃ¼zde 1,2 yÃ¼kseleceÄŸi tahmininde bulundu. Ã‡in hariÃ§ geliÅŸmekte olan ekonomilerin Ã§elik talebinin ise bu yÄ±l yÃ¼zde 3,2 ve gelecek yÄ±l yÃ¼zde 3,9 bÃ¼yÃ¼mesi bekleniyor.

TÃ¼rkiye'nin Ã§elik talebinin TÃ¼rk lirasÄ±nÄ±n deÄŸer kaybetmesinden dolayÄ± 2018â€™de yÃ¼zde 2,3 daralmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len raporda, gelecek yÄ±l ise hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± istikrar tedbirlerinin etkisiyle talebin iyileÅŸerek yÃ¼zde 1,5 yÃ¼kselmesinin beklendiÄŸi ifade edildi.

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