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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.04.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Küresel askeri harcamalar 2018'de 1,8 trilyon dolara ulaştı

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Küresel askeri harcamalar 2018'de 1,8 trilyon dolara ulaştı

Küresel askeri harcamalar 2018'de 1,8 trilyon dolara ulaşırken, dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa oldu. Türkiye'nin savunma harcamaları, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 19 milyar dolara ulaştı.

Küresel askeri harcamalar 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 1,8 trilyon dolara ulaşırken, dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa oldu.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) "Dünyada Askeri Harcamadaki Eğilimler 2018" raporu yayımlandı. Rapora göre, 2018'de küresel savunma harcamaları, 2017'ye göre yüzde 2,6 artarak 1 trilyon 822 milyar dolara ulaştı.

Dünyada 2018'de silahlanma için harcanan toplam miktar küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,1'ini oluşturdu.  ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa 2018'de en fazla askeri harcamayı yapan 5 ülke oldu. Rapora göre, bu 5 ülke küresel savunma harcamalarının yüzde 60'ını yaptı.

Rusya, 2018'de dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran 6. ülke oldu.  En fazla askeri harcama yapan 15 ülke, bu alandaki küresel harcamanın yüzde 81'ini gerçekleştirdi.

 

ABD ASKERİ HARCAMADA YERİNİ KORUYOR

SIPRI'nın raporuna göre, savunmaya en büyük bütçeyi ayıran ülke yine ABD oldu. Savunma bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artıran ABD, geçen yıl 649 milyar dolar harcadı.

Dünyanın yükselen gücü Çin, ABD'nin ardından 250 milyar dolarlık savunma bütçesiyle ikinci sırayı aldı. Çin'in askeri harcamalarında geçen yıl yüzde 5'lik artış kaydedildi. Bu ülkenin savunma harcamalarının son 10 yılda yüzde 83 artması dikkati çekti.

Hindistan ise askeri harcamalarını aynı dönemde yüzde 3,1 artırdı.  Buna karşın, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya 2018'de savunmaya ayırdıkları bütçeyi düşürdü. Suudi Arabistan askeri harcamalarını yüzde 6,5, Fransa yüzde 1,4 ve Rusya yüzde 3,5 azalttı.

 

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA BÜTÇESİ YÜZDE 24 ARTTI

Türkiye'nin askeri harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 19 milyar dolara ulaştı. Son 10 yılda savunmaya ayırdığı bütçeyi yüzde 65 artıran Türkiye, 2018'de dünyada savunma için en fazla harcama yapan 15 ülke arasında artış oranı açısından ilk sıraya yerleşti.

 

AFRİKA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİ DÜŞÜŞ TRENDİNDE

Orta Amerika ve Karayipler, Orta Avrupa, Orta ve Güney Asya, Doğu Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde askeri harcamalar 2018'de artış gösterdi.

Buna karşın, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Okyanusya, Güney Doğu Asya ve Sahraaltı Afrika'da savunma harcamaları azaldı.

Orta Doğu'da ise verinin mevcut olduğu ülkelerin toplam askeri harcamasında azalma tespit edildi. SIPRI, kurulduğundan bugüne, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda, rapor, analiz ve araştırmalardan oluşan çalışmalar hazırlıyor.

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