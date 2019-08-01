Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKüresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı
GeriEkonomi Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
01.08.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı

Dünya Altın Konseyi raporuna göre, küresel altın talebi, bu yılın ikinci çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 8 artarak bin 123 ton oldu.

Dünya Altın Konseyi'nin, 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı. 

Rapora göre, yüksek altın fiyatlarının tüketici, merkez bankaları, sikke ve külçe altın talebine olumlu yansıması nedeniyle küresel altın talebi yılın ikinci çeyreğinde arttı. 

Küresel altın talebi, ikinci çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 8 artarak bin 123 tona, toplam altın arzı da yüzde 6 yükselişle bin 187 tona ulaştı. 

MÜCEVHER TALEBİ HİNDİSTAN'DA ARTTI, ÇİN'DE DÜŞTÜ

Söz konusu dönemde mücevher talebi yüzde 2 artışla yaklaşık 532 tona çıktı. 

Dünyanın en büyük ikinci altın piyasasına sahip Hindistan'ın mücevher talebi, ikinci çeyrekte yüzde 12 yükselişle yaklaşık 169 tona ulaştı. 

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in mücevher talebi ise ikinci çeyrekte azaldı. Ülkede mücevhere olan talep, yüzde 4 düşerek 144,1 tona geriledi. 

İkinci çeyrekte yatırım amaçlı altın (sikke ve külçe altın) alımında azalış oldu. Yatırım amaçlı altın alımı, ikinci çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 12 düşerek 218,6 tona geriledi. 

POLONYA VE RUSYA MERKEZ BANKALARINDAN BÜYÜK ARTIŞ

Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımı ikinci çeyrekte yüzde 47 artarak 224,4 ton oldu. Polonya ve Rusya merkez bankaları, ikinci çeyrekte net rezervlerini sırasıyla 100 ton ve 38,7 ton artırdı. 

İkinci çeyrekte Türkiye'de mücevher talebi yüzde 4 azalarak 9,6 tona, yatırıma yönelik altın talebi de yüzde 15 düşüşle 9,9 tona geriledi. 

İLK YARIDA KÜRESEL ALTIN TALEBİ SON 3 YILIN EN YÜKSEĞİNDE

Rapora göre, küresel altın talebi, 2019'un ilk yarısında son 3 yılın en yükseğine çıkarak 2 bin 182 tona ulaştı. 

Merkez bankaları, bu dönemde 374 ton alım yaparak son 19 yılın rekorunu kırdı. Söz konusu artışta, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının alımları etkili oldu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB), altın rezervlerine yılın ilk yarısında net 60,6 ton ekledi. 

Dünya Altın Konseyi Piyasa İstihbarat Başkanı Alistair Hewitt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, para politikalarının gevşemesi ve jeopolitik belirsizliklerin merkez bankalarının alımlarına devam ettirmesini destekleyeceğini belirtti. 

Hewitt, altına tüketici talebinin, altının artan fiyatına uyum sağlamasının zaman almasıyla biraz yumuşayacağı öngörüsünde bulundu. 
Bu arada, altının ons fiyatı 2013'ten beri ilk defa bu yıl 1.400 doları geçmişti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Tapu işlemlerinde büyük kolaylık
Burası ne Antalya, ne İzmir... Doluluk yüzde 100'e ulaştı, Türkiye'nin zirvesine oturdu
Yemeğe en çok vakit ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Ev alacak, satacak ve kiralayacaklar dikkat! Belge almadan işlem yapılmayacak