Kurda biraz yükselme oldu, bu aşağı düşecektir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKurda biraz yükselme oldu, bu aşağı düşecektir
GeriEkonomi Kurda biraz yükselme oldu, bu aşağı düşecektir
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
13.04.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Kurda biraz yükselme oldu, bu aşağı düşecektir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kurda biraz yükselme oldu, bu aşağı düşecektir

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kurlardaki yükselmenin düşeceğini ve Türkiye ekonomisinin büyümeye devam edeceğini dile getirdi.

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, “Yılın ilk üç ayında turist artışı var. Geçen yıl 22.5 milyar dolarlık bir turizm gelirimiz söz konusuydu, bu yıl 27 milyar dolara ulaşan bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Elvan, Ahiler Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir otelde düzenlenen “11. Kalkınma Planı İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin güçlü temellere dayandığını, ekonomi yönetimindeki kurumların tüm gelişmeleri yakından takip ederek üzerine düşen görevi layıkıyla yaptığını söyledi. Vatandaşların, üretici ve yatırımcıların gönlünün ferah olmasını isteyen Elvan, “En ufak bir kaygı içinde olmamalarını istiyorum” diye konuştu.

BÜYÜME SÜRECEK
Elvan, Türkiye ekonomisine yönelik 2016 yılında da kötü senaryolar yazıldığını ancak ülkenin büyümeye devam ettiğini anımsatarak, Türkiye’nin büyüme alanındaki hedeflerine teker teker ulaşacağını vurguladı. Elvan, şöyle devam etti: “2016 yılının sonlarında Türkiye ekonomisi yönelik inanılmaz kötü senaryolar yazıldı. Adeta ekonomimiz üzerinde kara bulutlar estirmeye çalıştılar. Bugün de öyle yapmaya çalıştılar, o dönemde de ‘Türkiye ekonomisinin zor durumda olduğunu, yüzde 2 civarında büyüyebileceğini, büyüme performansında ciddi düşüşler söz konusu olacağını’ ifade etmişlerdi. Özellikle bazı uluslararası kuruluşlar, dış basın ve içeride bazı kesimler Türkiye ekonomisini kötü göstermeye yönelik kampanya başlatmıştı. Peki ne oldu? 2017 yılına geldiğimizde yüzde 7,4 büyüme performansı gösterdi. Uluslararası kuruluşların hepsi Türkiye’nin büyüme tahminlerini yukarı çekip, yavaş yavaş gerçekleri anlatmak zorunda kaldılar. Türkiye G-20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansına sahip ülke oldu.”

27 MİLYAR DOLAR GELİR
Elvan, ülkenin insanına ve yatırımcısına, en önemlisi ekonomiye güvendiklerini aktararak, şunları kaydetti: “Kurda biraz yükselme oldu, bu aşağı düşecektir, Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecektir. Yılın ilk aylarındaki performansımıza bakılırsa Türkiye ekonomisinin iyiye gittiği görülür. İhracatımız ilk çeyrekte yüzde 9’luk artış gerçekleşerek 160 milyar doların üzerine çıktı. Turizm gelirlerimizde de geçen yıla oranla ciddi bir artış bekliyoruz. Yılın ilk üç ayında turist artışı var. Geçen yıl 22,5 milyar dolarlık bir turizm gelirimiz söz konusuydu, bu yıl 27 milyar dolara ulaşan bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Ekonomimizde çarklar dönüyor, üretim ve ihracatımız sürüyor. Biz neyi nasıl yaptığımızı çok iyi biliyoruz, bundan sonraki adımlarımıza da nasıl ve ne şekilde atacağımızı çok iyi biliyoruz. Hele ki ekonomi alanında Türkiye yüksek bir deneyime sahip.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Kurda biraz yükselme oldu, bu aşağı düşecektir

Dolara müdahale sinyali! Tarih verdi

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?