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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.07.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak

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Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurbanlık hayvanların kente girişinin 27 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda, vatandaşların sağlıklı ve güvenli kurbanlık temin etmeleri, hijyen koşullarına uygun bir kesim hizmetiyle insan, çevre ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde dini vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli çalışmalara başlandığı belirtildi. 
İstanbul'a yapılacak hayvan sevklerinin ve kurbanlık hayvan mevcudunun, vatandaşların ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu bildirilen açıklamada, Trakya bölgesine sevklerle ilgili uyarıda bulunuldu. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı (OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde 'Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge' olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölge olarak tanımlanmıştır. Bu statünün korunması amacıyla şap hastalığına duyarlı hayvanların Trakya bölgesine geçebilmesi için, gerekli şartları sağladıktan sonra alınan kan örneklerinin sonuçlarına istinaden rapor almaları zorunludur. Yetiştiricilerimizin bu hususlara dikkat etmeleri ve mağduriyet yaşamamak için Trakya bölgesine belgesiz hayvan sevki girişiminde bulunmamaları gerekmektedir." 

2019'da yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerinin 27 Temmuz'da başlayacağı ifade edilen açıklamada, İstanbul ile ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı veterinerlerin, Riva ve Çamlıca canlı hayvan sevk noktalarında, 24 saat esaslı çalışacağı aktarıldı. 

Açıklamada, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "HaySag" mobil uygulaması üzerinden vatandaşların, satın alacakları kurbanlık hayvanın kulak küpe numarasıyla tür, ırk, cinsiyet, yaş ve aşılama bilgilerini sorgulayabilecekleri kaydedildi. 

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