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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
26.07.2018 - 14:01, Son Güncelleme:

Kurban siparişlerini almaya başladı

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Kurban siparişlerini almaya başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte 25 yıldır hijyenik ve modern koşullarda canlı kurban satışı ve kurban kesimi ile kolili kurban satış hizmeti sunan CarrefourSA, hem marketlerinden hem de carrefoursa.com adresinden sipariş almaya başladı.

ŞİRKETTEN yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı için sipariş almaya başlayan CarrefourSA, bu yıl, "1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi", "Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi" ve "Küçükbaş Karaman Kurban Paketi" olmak üzere üç farklı seçenek hazırladı.     

Minimum 19 kilogramlık kemiksiz "1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketini" bin 225 lira, minimum "17 kilogramlık Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketini" bin 285 lira ve minimum "17 kilogramlık Küçükbaş Karamak Kurban Paketini" de bin 245 liradan 9 taksitle satışa sunan şirket, kurban paketini bayramın dördüncü günü teslim almak isteyenlere minimum "19 kilogramlık kemiksiz 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketini", bin 190 liradan satıyor.     

Ayrıca kurban paketlerini Axess Kart ile satın almayı tercih edenlere 50 lira indirim sağlanıyor.     

CarrefourSA’da kurbanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan fetvaya ve İslami usullere uygun olarak, uzman veteriner hekimlerin bilgisi ve gözetimi altında sağlıklı ve hijyenik şekilde kesilirken, kurban kolilerinin sevkiyatı soğuk zincir bozulmadan sipariş verilen marketlere teslim ediliyor.     

Kurban kolileri belirli hipermarket ve süpermarketlerden teslim alınırken küçükbaş için kemikli olarak parçalama işlemi gerçekleşiyor, büyükbaş kurbanlıklarda ise kıyma işlemi ücretsiz olarak sunuluyor.     

Kurban satışları için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak "www.carrefoursa.com"   adresinden de sipariş veriliyor.     

CarrefourSA'larda satın alınan kurbanlıklar için randevu uygulaması ile müşteriler vakit kaybı yaşamazken İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Bodrum’dan carrefoursa.com üzerinden verilen siparişler adrese teslim ediliyor.     

Şirket ayrıca Kurban Bayramı kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne (TOFD), İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı'na (İZEV) veya Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği'ne (BEDD) kurban bağış olanağı sunuyor.

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