Kurban pazarları emekliyi bekliyor

KURBAN Bayramı’na kısa bir zaman kaldı. Kurban pazarlarında da hareketlilik artıyor. Son durumu görmek için dün Göztepe’deki Kurban pazarına gittik. Türkiye’nin dört bir tarafından kurbanlık hayvanları satmak için getiren tüccarlar, satışlardan memnun. Ellerinde çok fazla kurbanlık kalmadığını belirten çiftçiler, geçen yıla göre maliyetlerinin artmasına rağmen çok büyük fiyat artışına gitmediklerini, vatandaşları kurbanlıklara olan ilgisinin de kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Ellerindeki kurbanlıkların büyük bir çoğunluğunu sattıklarını söyleyen kurban pazarındaki tüccarlar, kalan kurbanlıkları satmak için ise emekli ikramiyelerinin yatmasını bekliyor.

7 BİN TL NAKLİYE

Gümüşhane’den Göztepe’deki hayvan pazarına 50 büyükbaş hayvan getiren Muammer Öztürk, emeklilerin kurbanlık almak için ikramiyelerin yatmasını beklediğini belirterek, “5 yıldır aynı pazar yerine geliyorum. Geçen yıllara göre bu yıl daha iyi bir durum var. Şu ana kadar getirdiğim hayvanların yüzde 80’ini sattım. Canlı hayvanın kilogram satış fiyatı 21 ila 25 TL arasında değişiyor. Geçen yıl da neredeyse aynı fiyatlara satıyorduk. Geçen hafta sonu pazar çok canlıydı. Pazartesi ve salı gününü ise daha sakin geçirdik. Ancak yarından itibaren pazar aşırı hareketlenecek. Çünkü emeklilerin ikramiyeleri yatacak. İkramiyesini alan emekli kurban pazarına gelecektir. Bu yıl elimizde hayvan kalmayacak diye düşünüyoruz” dedi.

Bingöl’den 24 büyükbaş hayvan getiren Ali Yavaşoğlu ise getirdiği hayvanların küçük bir kısmını sattığını söyledi. Düne kadar sadece 7 hayvanını satabildiğini belirten Yavaşoğlu, “Pazardaki duruma göre biraz farklıyım. Çünkü çok fazla satış yapamadım. Yem ve diğer maliyetler sürekli artıyor. Aslında canlı hayvanın kilogramını en az 26 TL’den satmamız gerekiyor. Biz ise en fazla 25 TL’ye satabiliyoruz. Yine son 2-3 günde hayvanların büyük bir bölümü satılacaktır. Elde hayvanımız kalırsa geri götürmemiz imkansız. Çünkü Bingöl’den hayvanları getirmek için 7 bin TL nakliye ücreti ödedim”diye konuştu.

ZAM YAPMADIK

Gümüşhane’den 42 hayvan getiren Emrullah Meral ise pazar yerinde en çok hayvan satanlardan. Elinde sadece 4 büyükbaş kaldığını kaydeden Meral, şunları söyledi: “Fiyatlar tüm pazarda aşağı yukarı aynı. Ben şanslılar arasındayım ama pazar yerinde sıkıntı yaratan bir durum var. O da kesimhane yok. Kesimhane olmayınca vatandaş başka bir yere gidebiliyor.” Kurbana çok az bir süre kaldığı için pazar yerindeki hareketliliğin artacağını söyleyen Meral, “Emekliler ikramiyelerin yatmasını bekliyor. Her emekli bu ikramiye ile kurbanlık alacak diye bir kaide yok ama alacak olanlar pazarlarda kalan hayvanların bitmesine yetecektir. Bu yıl ekonomik sıkıntılar nedeniyle kurbanlık satışlarının çok iyi olmayabileceğini düşünüyorduk, yanıldık. İnsanlar kurban kesmekten vazgeçmedi. Bunda kurbanlıklara zam gelmemesinin de büyük

payı var” diye konuştu.

SON GÜNÜ BEKLİYORLAR

SİVAS’tan 43 büyükbaş hayvan getiren Mürsel Yıldırım da bu yılki satışlardan memnun olduklarını söyledi. Elinde 11 hayvan kaldığını belirten Yıldırım, “Kurbanlık almak isteyen bazı vatandaşlar son güne kadar bekliyor. Son günlerde aşırı bir yoğunluk olacak gibi duruyor” ifadelerini kullandı. Kurban pazarında az da olsa küçükbaş hayvan da bulunuyor. Küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı ise 19 TL’den başlıyor. Ortalama fiyatların ise 22-23 TL seviyelerinde olduğunu belirten tüccarlar, “Satışlar bu yıl iyi gidiyor. Vatandaş bu yıl daha ilgili” dedi.