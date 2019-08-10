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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kurban derisinde 25 milyonluk israf

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Kurban derisinde 25 milyonluk israf

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurban derisi israfına karşı dikkat çekti.

Uyguner, “Her yıl yaklaşık olarak 25 milyon TL değerinde israf ortaya çıkmaktadır. Buna yüzde 50’den fazlası çöplüklere atılan veya toprağa gömülen bağırsakları da ilave edersek, her yıl önemli miktarda milli servet israf edilmektedir” dedi. İsrafın birçok nedenden kaynakladığını belirten Uyguner, “Koyun sürülerini ayırmak amacıyla sürülen boyalar, kesim ve yüzüm işlemleri sırasında meydana gelen bıçak ve benzeri hatalar, zamanında ve gerektiği gibi tuzlanmamasından dolayı bakteri faaliyetleri nedeniyle bozulmalar, kurban derilerinin israf edilmesinde en sık rastlanılan durumlar. Kurban derilerinin en az yüzde 20’si açıklanan nedenlerle maalesef kullanılamıyor” diye konuştu. Bazı basit önlemlerle kurban derisinde israfın önlenebileceğini kaydeden Uyguner, “Koyun derisinin tulum halinde kesiksiz olarak çıkarılması, koyun derileri için 2 kilogram, sığır cinsi deriler için 6 kilogram tuzu deriye iyice yaymak, bağırsakları temizleyip-tuzlayarak plastik bir torbaya koymak, deri ve bağırsakları hayır kurumlarına teslim edilene kadar serin ve gölge bir yerde muhafaza etmek, deri hayvandan ayrıldıktan sonra üzerinde et parçalamamak, elde edilen ham deriyi tuzlandıktan sonra naylon poşete koymamak açık havada muhafaza etmek gibi yöntemler işe yarayacak metotlar” şeklinde konuştu.

TUZ ZORUNLU OLSUN

Kurban kesimi yapılan yerlerde de belediyeler, mahalli idareler ve muhtarlıkların bazı önlemlerin almasının katkısının olacağını kaydeden Uyguner şunları söyledi: “Kurbanlık hayvan satanlara koyun adedi başına 2 kilogram, sığır cinsi hayvan adedi başına da 6 kilogram kaba tuz bulundurmak ve alıcıya vermek zorunluluğu getirmelidir. Kesim yapacak kasaplar için kesim ve yüzümün nasıl yapılacağı, bağırsakların nasıl temizleneceği deri ve bağırsakların nasıl tuzlanacağı ve muhafaza edileceğine dair bilgileri ihtiva eden bir sayfalık bir açıklama notunun ilgililere dağıtılması sağlanmalıdır. TRT ve diğer özel TV kanalları Kurban Bayramından bir hafta önce başlatacakları seri bir programla bu yöntemleri açık bir biçimde yayınlamalıdırlar. Diyanet İşleri Başkanlığı ülkedeki tüm cami imamlarına bir tamim göndererek verecekleri vaazlarda bu konuya ilişkin aşağıdaki hususları telkin ve tavsiye etmelerini sağlamalıdırlar.”

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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