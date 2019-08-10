Kurban derisinde 25 milyonluk israf
Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurban derisi israfına karşı dikkat çekti.
Uyguner, “Her yıl yaklaşık olarak 25 milyon TL değerinde israf ortaya çıkmaktadır. Buna yüzde 50’den fazlası çöplüklere atılan veya toprağa gömülen bağırsakları da ilave edersek, her yıl önemli miktarda milli servet israf edilmektedir” dedi. İsrafın birçok nedenden kaynakladığını belirten Uyguner, “Koyun sürülerini ayırmak amacıyla sürülen boyalar, kesim ve yüzüm işlemleri sırasında meydana gelen bıçak ve benzeri hatalar, zamanında ve gerektiği gibi tuzlanmamasından dolayı bakteri faaliyetleri nedeniyle bozulmalar, kurban derilerinin israf edilmesinde en sık rastlanılan durumlar. Kurban derilerinin en az yüzde 20’si açıklanan nedenlerle maalesef kullanılamıyor” diye konuştu. Bazı basit önlemlerle kurban derisinde israfın önlenebileceğini kaydeden Uyguner, “Koyun derisinin tulum halinde kesiksiz olarak çıkarılması, koyun derileri için 2 kilogram, sığır cinsi deriler için 6 kilogram tuzu deriye iyice yaymak, bağırsakları temizleyip-tuzlayarak plastik bir torbaya koymak, deri ve bağırsakları hayır kurumlarına teslim edilene kadar serin ve gölge bir yerde muhafaza etmek, deri hayvandan ayrıldıktan sonra üzerinde et parçalamamak, elde edilen ham deriyi tuzlandıktan sonra naylon poşete koymamak açık havada muhafaza etmek gibi yöntemler işe yarayacak metotlar” şeklinde konuştu.
TUZ ZORUNLU OLSUN
Kurban kesimi yapılan yerlerde de belediyeler, mahalli idareler ve muhtarlıkların bazı önlemlerin almasının katkısının olacağını kaydeden Uyguner şunları söyledi: “Kurbanlık hayvan satanlara koyun adedi başına 2 kilogram, sığır cinsi hayvan adedi başına da 6 kilogram kaba tuz bulundurmak ve alıcıya vermek zorunluluğu getirmelidir. Kesim yapacak kasaplar için kesim ve yüzümün nasıl yapılacağı, bağırsakların nasıl temizleneceği deri ve bağırsakların nasıl tuzlanacağı ve muhafaza edileceğine dair bilgileri ihtiva eden bir sayfalık bir açıklama notunun ilgililere dağıtılması sağlanmalıdır. TRT ve diğer özel TV kanalları Kurban Bayramından bir hafta önce başlatacakları seri bir programla bu yöntemleri açık bir biçimde yayınlamalıdırlar. Diyanet İşleri Başkanlığı ülkedeki tüm cami imamlarına bir tamim göndererek verecekleri vaazlarda bu konuya ilişkin aşağıdaki hususları telkin ve tavsiye etmelerini sağlamalıdırlar.”
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