Kurban Bayramı tatilini şimdiden 9 gün yaptılar bile!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla)/DHA
22.07.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı tatilini şimdiden 9 gün yaptılar bile!

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Kurban Bayramı tatilini şimdiden 9 gün yaptılar bile!

Kurban Bayramı’na bir aydan az bir süre kaldı. Hemen herkesin yanıtını aradığı soru ‘Kurban Bayramı 9 gün olacak mı?’ yönünde. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, özellikle turizm sektörü ve tatile çıkacakların beklentisi yüksek. Eğer bu yönde bir karar çıkarsa 17 Ağustos'ta mesainin bitimi ile başlayacak tatil 26 Ağustos pazar akşamı son bulacak. Türkiye turizminin kalbi konumundaki yerlerin başında yer alan Marmaris’te ise hazırlıklar, 9 günlük tatile göre planlandı...

9 GÜNLÜK TATİLE GÖRE HAZIRLIK...

Marmaris'teki turizmciler, Kurban Bayramı'na bir ay kala tatilin 9 gün olacağını düşünerek konaklama tesisleri için planlama yapmaya başladı. Marmaris ve çevresindeki 3 yıldız ve üzeri nitelikli konaklama tesislerin yüzde 95'lik doluluk oranına sahip olduğunu belirten turizmciler, belgeli acentelerle erken rezervasyon yapılması konusunda bayram tatilcilerini uyardı.

'ACELE EDİN' ÇAĞRISI

Bayram tatili rezervasyonları için acele edilmesini öneren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Marmaris'in 72 bin yatak kapasitesi mevcut. 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan nitelikli dediğimiz otellerin yatak kapasitesi 52 bin civarında. Haziran, temmuz ve ağustos ayları yüksek turizm sezonu denilen dönemler. Temmuz itibariyle oteller yüzde 95 dolu. Doluluk Avrupalı, Orta Doğulu, gurbetçi ve Rus turistlerden oluşmakta. Kurban Bayramı için vatandaşlarımızın kalan nitelikli yüzde 5 yatak kapasitesinde açıkta kalmaması için acele etmesi gerekiyor. Turizm Bakanlığı belgeli, daha rahat, ailesiyle istediği tatili yapabileceği otelleri tercih edecek olanlar erken ve belgeli acentelerle rezervasyon yaptırmalı. 20 Ağustos Arife ile 24 Ağustos arası Kurban Bayramı. Geçen yıllarda olduğu gibi 9 veya 10 günlük tatil bekliyoruz. Tesislerimizde tüm planlamalar 9 ve 10 günlük olarak yapıldı" dedi.

'DOLANDIRILMAYIN' UYARISI
Tatilcilerin dolandırılmaması için uyarıda bulunan Kırlı, "Fishing olarak adlandırılan oltalama denilen dolandırma yönetimi mevcut. Özellikle bayram tatilleri öncesi 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin web sayfaları dolandırıcılar tarafından kopyalanıyor. Verilen hesaplara para yatırılıyor. Vatandaş, oteli arayıp rezervasyonunun onayını almayınca dolandırıldığını tatile geldiğinde anlıyor. Bu tür dolandırılmaların önüne geçmek için belgeli turizm acenteleri ile rezervasyon yaptırarak otel yetkililerinden teyit almalılar. Nitelikli ucuz otel reklamlarına kanmayın, mutlaka araştırmasını yapın" dedi.


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