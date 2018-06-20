Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? Emekliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? Emekliye bayram ikramiyesi verilecek mi?
GeriEkonomi Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? Emekliye bayram ikramiyesi verilecek mi?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
20.06.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? Emekliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? Emekliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na yönelik araştırmalar başladı. Uzun bir tatil için Kurban Bayramı'nı bekleyen vatandaşlar, tarih bilgisini sorgularken; milyonlarca emeklinin gözü ve kulağı ikramiyede! Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? Emekliye bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'nda da verilecek mi? İşte detaylar!

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Kurban Bayramı için sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri de emeklilere verilecek olan bayram ikramiyeleri oldu. Milyonlarca emeklinin gözü ve kulağı bin lira olarak açıklanan bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı için de geçerli olup olmadığında, konu hakkında araştırma yapan emekli vatandaşlar, bilgi edinmek istiyor. İ

Başbakan Binali Yıldırım, ikramiyeler konusu ilk kez gündeme geldiğinde "Her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan Bayramı öncesi 1000 lira, Kurban Bayramı öncesi 1000 lira." ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım'ın yaptığı bu açıklamadan anlaşıldığı üzere emekliler Kurban Bayramı öncesinde de bayram ikramiyesi almaya devam edecek.

Öte yandan, ikramiye düzenlemesinde 'her yıl' ifadesi bulunuyor. Bu yüzden bundan sonraki yıllarda da ikramiye ödemesi devam edecek. İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak önümüzdeki yıllarda enflasyon oranında artışlar da gündeme gelecek ve zam yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI KİŞİYE GÖRE FARKLI MI OLACAK?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekli ve maluller maaş tutarına bakılmaksızın biner lira alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiyesi hisse veya iş göremezlik derecesine göre değişecek. Ödemeden kesinti yapılamayacak ve haczedilemeyecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Dijitalde dünya standartlarında başarı öyküleri 4: Esneklik, hız ve güven

Dünya Kupası'nda Türkiye bu kez böyle yer aldı

Bankaların eğitime desteği 10 milyar liraya yaklaştı

SPONSORLU

Ev alırken nelere dikkat etmelisiniz?