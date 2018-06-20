Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? Emekliye bayram ikramiyesi verilecek mi?
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na yönelik araştırmalar başladı. Uzun bir tatil için Kurban Bayramı'nı bekleyen vatandaşlar, tarih bilgisini sorgularken; milyonlarca emeklinin gözü ve kulağı ikramiyede! Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? Emekliye bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'nda da verilecek mi? İşte detaylar!
2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Kurban Bayramı için sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri de emeklilere verilecek olan bayram ikramiyeleri oldu. Milyonlarca emeklinin gözü ve kulağı bin lira olarak açıklanan bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı için de geçerli olup olmadığında, konu hakkında araştırma yapan emekli vatandaşlar, bilgi edinmek istiyor. İ
Başbakan Binali Yıldırım, ikramiyeler konusu ilk kez gündeme geldiğinde "Her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan Bayramı öncesi 1000 lira, Kurban Bayramı öncesi 1000 lira." ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım'ın yaptığı bu açıklamadan anlaşıldığı üzere emekliler Kurban Bayramı öncesinde de bayram ikramiyesi almaya devam edecek.
Öte yandan, ikramiye düzenlemesinde 'her yıl' ifadesi bulunuyor. Bu yüzden bundan sonraki yıllarda da ikramiye ödemesi devam edecek. İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak önümüzdeki yıllarda enflasyon oranında artışlar da gündeme gelecek ve zam yapılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI KİŞİYE GÖRE FARKLI MI OLACAK?
Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekli ve maluller maaş tutarına bakılmaksızın biner lira alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiyesi hisse veya iş göremezlik derecesine göre değişecek. Ödemeden kesinti yapılamayacak ve haczedilemeyecek.
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