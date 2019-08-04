Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Tarihler belli oldu!
Kurban Bayramı öncesinde ikramiye alacak olan binlerce vatandaş, tarihler konusunda araştırmalarına başladı. Toplam 12 milyon civarındaki emeklinin bayram öncesinde alacağı ikramiye, iki gün içerisinde hesaplarda olacak. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, o tarihler ve bakanlıktan konuyla ilgili gelen bazı açıklamalar
Kurban Bayramı ikramiyesi, Kurban Bayramı öncesinde de emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak. 10,8 milyar liraya yakın ikramiye bakanlığın belirlediği tarihlerde hesaplara yatmış olacak. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih hakkında bazı bilgiler
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre emeklilerin bayram ikramiyeleri 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatmış olacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı olan vatandaşlar 9 Ağustos, SSK emeklileri ise 8 Ağustos'ta ikramiyelerini bankalardan çekebilecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.
Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.
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