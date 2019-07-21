Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
GeriEkonomi Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
21.07.2019 - 23:24, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, emeklilere senede iki defa dini bayramlarda ödenen ikramiyeler gündemdeki yerini aldı. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ile Emekli Sandığı'na bağlı milyonlarca vatandaşın hesabına yatırılacak olan emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği sorgulanıyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ağustosun kaçında ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilen 13 milyon emekli, dul ve yetime ödenen Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar son günlerde arttı. Bayram öncesi ikramiyeleri alacak olan vatandaşların gözü, SGK tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. İşte, 2019 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenler.

Diyanet'in takviminde göre, Kurban Bayramı bu sene 11- 14 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Dolayısıyla Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ağustos ayının ilk haftası ödenmesi bekleniyor. Öte yandan bu yıl verilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri de bayramdan 4 gün önce ödenmişti.

Ancak kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor
Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı
128 milyon numara taşındı
Otobüs firmalarına Kurban Bayramı'nda ek sefer izni