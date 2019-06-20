Kurban Bayramı bu yıl ne zaman? Kurban Bayramı tatil takvimi belli oldu mu?
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı’nın tarihi haftalar öncesinden merak konusu oldu. Ramazan Bayramı tatilinde pek çok tatil bölgesinde yoğunluk yaşanmış, 9 günlük bayram tatili nedeniyle otel ve pansiyonlar tamamen dolmuştu. Kurban Bayramı tatil planını riske atmak istemeyen vatandaşlar şimdiden tarih bilgisini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı bu yıl ne zaman? Kurban Bayramı tatil takvimi belli oldu mu?
Ramazan Bayramı’nda 9 günlük uzun bir tatil fırsatı yakalayan vatandaşların gözü kulağı şimdi Kurban Bayramı tatil tarihinde. Hem bu yıl kurban ibadetini yerine getirmek isteyen hem de bayramı şehir veya yurt dışında geçirecek olanlar, hükümetin tatil kararını heyecanla bekliyor. İşte ' 2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor', 'Kurban Bayramı tatil süresi ne kadar' sorularına yanıt arayanlar için cevap…
2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Arefe: 10 Ağustos 2019 Cumartesi
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz beli değil. Memurların Ramazan Bayramı tatil takvimi, yaklaşık 1,5 ay öncesinden belli olmuştu.
KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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