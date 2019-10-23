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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.10.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Kuraklık sigortasında ödemeler tamamlandı

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Kuraklık sigortasında ödemeler tamamlandı

TARSİM, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda saha gözlem ve verim tespit çalışmalarının sona ermesini takiben hasar ödemelerinin tamamlandığını açıkladı.

TARSİM'den yapılan açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi çerçevesinde, üreticinin primine sağlanan yüzde 60 devlet desteği ile buğday, arpa, yulaf, tritikale, çavdar, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında uygulamada olan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda bu yıl 25 binin üzerinde poliçe tanzim edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl Türkiye genelinde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası saha gözlem ve verim tespitleriyle ile ilgili olarak sürdürülen titiz ve özverili bir sürecin ardından kapsamdaki tüm ürünler için saha çalışmaları sona ermiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda, 23 ilin 57 ilçesinde, ürün bazında belirlenen ve poliçede yazılı olan ilçe bazlı eşik verim değerlerinin altında verim gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu ilçelerdeki tüm sigortalı üreticiler hasar ödemesine hak kazanmış ve toplam 2,2 milyon TL hasar tazminatı ödemesi yapılmıştır. Konuyla ilgili tarsim.gov.tr kurumsal internet sitesinde yer alan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası sorgulama ekranından kolaylıkla ve hızlı bir şekilde, ilçe bazında sorgulama yapılabilmektedir. Üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları için öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili sistemlerine kayıt yaptırmalarını ya da kayıtlarını güncellemelerini, sonrasında ise yeni dönem ekilişleri ile ilgili tarım sigortalarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz."

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