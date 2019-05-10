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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
10.05.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Kur operasyonunda 3'üncü perdeyi uzmanlar yorumladı

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Kur operasyonunda 3'üncü perdeyi uzmanlar yorumladı

Türkiye’ye karşı önce Ağustos ayında ilk kur saldırısını, daha sonra 31 Mart seçimlerine birkaç gün kala ikinci kur saldırısını gerçekleştiren uluslararası birkaç banka, fon ve medya kuruluşunun içinde olduğu yapının, üçüncü saldırı için düğmeye bastığı ifade edildi.

Ekonomistlerin analizlerine göre, özellikle Merkez Bankası’nın ve BDDK’nın başarılı Swap hamleleri sonrası bu silahı her geçen gün elinden alınan yapı tamamen algı operasyonlarına sarıldı. Daha önce yurt içinde vatandaşların dolara yönelmesi için güvensizlik oluşturmaya çalışırlarken, bu kez yapılan hamleleri hedef almaya başladılar.

MERKEZ’İN ADIMLARI MORALLERİNİ BOZDU

"YSK’nın İstanbul seçimlerini tekrar kararı almasından sonra tamamen siyasi motivasyonla düğmeye basıldığını’’ söyleyen ekonomi dünyasından uzmanlar kur saldırısında 3. planın perde arkasını şöyle anlattılar,’’ Mart ayının son haftasında seçimleri etkilemek için aldıkları pozisyona benzer bir pozisyon aldılar. Daha önceki operasyonların merkezinde yer alan JP Morgan ve Citibank’ın başını çektiği bir grup, yine Türk Lirası’na karşı açık pozisyon aldı. Seçim kararı sonrası algıyı da bozmak için yanına Türkiye’ye her fırsatta operasyon çeken Bloomberg, Reuters ve Financial Times gibi yayınları alarak, ellerinde kalan tek araç olan manüplasyona sarıldılar. Merkez Bankasının dün attığı adımlar sonrası Dolar ve Euro’da meydana gelen düşüşlerle açık pozisyonda kaldılar. Bu kez hem atılan adımları boşa çıkarmaya çalıştılar hem de dövizin düşmesi için topyekün mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalıştılar’’

KENDİLERİ SÖYLEDİ, KENDİLERİ İNANDI

Yurt içinde, vatandaşların sadece son dönemde 3 milyar dolar üzerinde dolar bozdurması ile planları iyice bozulan yabancı grubun devreye bir kez daha algı hamlelerini aldığını belirten uzmanlar,’’ Gecelik 15 milyar dolara yakın hacmin gerçekleştiği Dolar/TL piyasasına 1 milyar dolarlık bir dolar satışı ile müdahale edilmeye çalışıldığını, kesinlikle başarısız olunacağını ortaya attılar. Halbuki, 1 milyar dolarlık bir satışın günlük ortalama 10-15 milyar dolarlık hacimde etkisi olmayacağını sadece kendilerinin bildiğini sanarak haberleri okuyanları da saf yerine koydular. 6,25’ten sonra dolarda geriye geliş ile planları iyice bozuldu.’’ şeklinde bilgi verdiler.

DÜŞÜŞ SÜRER KORKUSU

"Yurtdışı swap piyasasında, kur üzerinde baskı oluşturmak için kullandıkları TL’leri her geçen gün azalan birkaç bankanın bu hamleleri, yanlarına aldıkları bazı medya organlarının desteğine rağmen sınırlı etkide kaldı’’ diyen uzmanlar son durumu şöyle özetlediler:

"Merkez Bankası’nın karşı hamleleri, vatandaşların dolar bozdurmaya başlaması ve Swap piyasasında ellerinin Ağustos ve Mart’a göre çok daha zayıf olması, kurda istedikleri operasyonları artık yapamayacakları anlamına geliyor. Bu da vatandaşların dövizin düşeceğine olan güveni artırırken, bu hamlelere göre pozisyon alanları oldukça korkutuyor"

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