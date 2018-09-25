Kur fırsatçılarına karşı önemli anlaşma
Eskişehir Mermerciler Derneği Başkanı Abdülkadir Sönmez, dövizde yaşanan dalgalanmadan dolayı bazı mermer tedarikçileri ve ham maddecilerin bunu fırsata çevirdiğini söyleyerek "Tedarikçi ve ham maddeci firmalarımızın yerli ve milliden yana olmalarını arzu ederiz” dedi.
BAŞKAN Sönmez, dernek olarak kur fırsatçılarına karşı sektörün önemli firmaları ile ticaret anlaşması yaptıklarını aktararak, “Piyasalardaki hareketliliği fırsata çeviren bazı mermer tedarikçileri ve ham maddeciler biz mermer tüketicilerini bir hayli zora sokmaktadır. Biz tüketici mermerciler olarak bu dengesiz ticaretten dolayı müşterilerimize karşı mahcup duruma düşmekteyiz. Bu vesileyle Eskişehir Mermerciler Derneği olarak piyasalardaki kur fırsatçılarına karşı Bandırma ve Bursa'daki iki değerli firmayla hem vade hem çekle, hem de TL olarak ticaret anlaşmasına vardık. Firma yetkilileri kurun yükselişine göre indirimde yapılacağını söylediler. Kendilerine Eskişehir Mermerciler Derneği olarak teşekkür eder, diğer tedarikçi ve ham maddeci firmalarımıza fırsatçılığı bir an önce terk edip yerli ve milliden yana olmalarını arzu ederiz” dedi.
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