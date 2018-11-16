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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
16.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kur fırsatçılarına 435.9 bin TL ceza

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Kur fırsatçılarına 435.9 bin TL ceza

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, döviz kurlarında başlayan dalgalanmaların yaşandığı tarihten 30 Ekim’e kadar 5 bin 565 firmada, toplam 78 bin 859 ürünün denetlendiğini ifade ederek, “İlgili ürünlerin üreticilerinin muhatap alınması yoluna gidilmiş ve yürütülen resen inceleme neticesinde 124 üretici firmadan savunma yazıları talep edilmiştir. Fiyat artışları kapsamındaki denetimler doğrultusunda, 1591 ürünün etiketinde aykırılıklar tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 435 bin 934 TL idari yaptırım uygulanacağı tutanak altına alınmıştır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, döviz kurlarındaki artıştan etkilenmediği halde, döviz kaynaklı maliyet artışı olduğu bahanesiyle ürünlerine fiyat artışı uygulayan işletmelerin, tüketiciler üzerinde yarattığı mağduriyeti, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Gürer’in önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Pekcan şunları kaydetti:

“Bakanlığımızca küçük esnaf yada işletmenin sorumlu tutulmasından ziyade ilgili ürünlerin üreticilerinin muhatap alınması yoluna gidilmiş ve yürütülen resen inceleme neticesinde 124 üretici firmadan savunma yazıları talep edilmiştir. Bakanlığımızca fiyat artışları ve fiyat etiketleri kapsamında yürütülen ve yapılan denetimler doğrultusunda, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında 1591 ürünün etiketinde aykırılıklar tespit edilmiştir. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından tespit edilen aykırılıklar ilgili Valilik tarafından uygulanmakta olup bu kapsamda toplam 435 bin 934 TL idari yaptırım uygulanacağı tutanak altına alınmıştır. 30 Ekim 2018 tarihi itibarıyla, ALO 175 hattına 47 bin 821 adet çağrı gelmiştir.”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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