Kur fırsatçılarına 435.9 bin TL ceza
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, döviz kurlarında başlayan dalgalanmaların yaşandığı tarihten 30 Ekim’e kadar 5 bin 565 firmada, toplam 78 bin 859 ürünün denetlendiğini ifade ederek, “İlgili ürünlerin üreticilerinin muhatap alınması yoluna gidilmiş ve yürütülen resen inceleme neticesinde 124 üretici firmadan savunma yazıları talep edilmiştir. Fiyat artışları kapsamındaki denetimler doğrultusunda, 1591 ürünün etiketinde aykırılıklar tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 435 bin 934 TL idari yaptırım uygulanacağı tutanak altına alınmıştır” dedi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, döviz kurlarındaki artıştan etkilenmediği halde, döviz kaynaklı maliyet artışı olduğu bahanesiyle ürünlerine fiyat artışı uygulayan işletmelerin, tüketiciler üzerinde yarattığı mağduriyeti, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Gürer’in önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Pekcan şunları kaydetti:
“Bakanlığımızca küçük esnaf yada işletmenin sorumlu tutulmasından ziyade ilgili ürünlerin üreticilerinin muhatap alınması yoluna gidilmiş ve yürütülen resen inceleme neticesinde 124 üretici firmadan savunma yazıları talep edilmiştir. Bakanlığımızca fiyat artışları ve fiyat etiketleri kapsamında yürütülen ve yapılan denetimler doğrultusunda, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında 1591 ürünün etiketinde aykırılıklar tespit edilmiştir. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından tespit edilen aykırılıklar ilgili Valilik tarafından uygulanmakta olup bu kapsamda toplam 435 bin 934 TL idari yaptırım uygulanacağı tutanak altına alınmıştır. 30 Ekim 2018 tarihi itibarıyla, ALO 175 hattına 47 bin 821 adet çağrı gelmiştir.”
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