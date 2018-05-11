Kupa zengini

GEÇEN sezon Konyaspor’un kazandığı Türkiye Kupası yine Anadolu’da kaldı. Yarı final maçında Galatasaray’ı, final maçında da Fenerbahçe’yi geçerek kupayı kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu sezon elde ettiği başarıyla da rekor gelire ulaşmış olacak. Kulüp Süper Lig’deki yayın hakları, sponsorluk, bilet ve kupa geliriyle yıl sonunda 90 milyon liraya yakın gelir elde etmiş olacak. Kulübün en önemli kazancı ise gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olması.

KASA NASIL DOLDU?

Türkiye’de yönetim şekli ve ekonomisi ile örnek gösterilen kulüplerden biri olan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı kaldırarak mutlu sona ulaştı. Tesisleşmesini tamamlayan ve doğru ekonomik model ile yönetilen kulüp bu sezon rekor gelir elde etmiş olacak. Kulüp Süper Lig’deki yayın haklarından 65 milyon lira, sponsorluk ve bilet hasılatından 10 milyon lira, Türkiye Kupası’ndan ise 15 milyon lira civarında para kazanacak. Kulüp gelecek sezon da UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarda mücadele edecek. Sadece grup maçlarından elde edilecek gelir ise 7 milyon doları geçecek.

FIRSATA ÇEVİRMELİ

Futbolun şehir ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı yaptığını anlatan Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulusoy, “Futbol takımı şehrin bilinirliğini arttırıyor. Kupa zaferi de pozitif yansıyacaktır. Asıl önemli olan bu başarıyı kalıcı hale getirmek. Türkiye’nin en büyük kupalarından birini kazandık. Gelecek sezon takımımız Avrupa Kupaları’nda mücadele edecek. Şehre en az 3 farklı yabancı takım gelecek. Bunları taraftarları, basın mensupları ve yöneticileri olacak. Şehre gelenleri en iyi şekilde ağırlamalı ve bunu bir fırsata çevirmeliyiz.”

DİĞER ŞİRKETLERE DE ÖRNEK OLMALI

SEZON başında Akhisarspor ile sözleşme imzaladıklarını anlatan Teleset Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sezon başında spora destek vermek için bir dizi görüşmeler yaptık. Genelde Anadolu kulüplerine o şehir ile özleşmiş şirketler sponsor olur ve destek verir. Bizim Akhisar’da üretim tesisimiz olmamasına rağmen Akhisarspor’un yönetim anlayışı ve başarısı bizi çok etkilemişti. Sponsorluğun Türk sporuna faydası tartışılmaz, bizim bu desteğimizin diğer büyük şirketlere de örnek olması ve Türk sporunun hakettiği yerlere gelmesi en büyük arzum. Bu anlayışla Akhisarspor ile el sıkıştık. Bu takıma hep güvendik.”