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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.08.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Kümes hayvancılığı üretim rakamları açıklandı

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Kümes hayvancılığı üretim rakamları açıklandı

Tavuk yumurtası üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,9 azalarak 1,5 milyar adede geriledi.

Türkiye'nin yumurta üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,9 azalışla 1,5 milyar adet oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yumurta üretim miktarı haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Haziranda 1,5 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Haziranda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 96 milyon olarak kayıtlara geçti. Kesilen hindi sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 13,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,9 geriledi. Haziranda kesilen hindi sayısı 395 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, söz konusu ayda aylık bazda yüzde 12,8, yıllık bazda ise yüzde 5,6 düştü ve 168 bin 522 ton olarak gerçekleşti. Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 14,8 azaldı ve 3 bin 968 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 36 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi haziranda aylık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi 2018'in haziran ayına göre yüzde 2,1 arttı. 

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