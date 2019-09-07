Kumandasız TV dönemi

ASİSTAN KUMANDADA

Televizyonda sesli asistanları kullanan Philips ‘754 OLED TV’ modelini IFA’da tanıttı. Şirket, sesli asistanlarını televizyon kumandasında kullanmayı tercih etti. Philips’in sesli asistanı Amazon Alexa oldu. Kullanıcılar, kumandadaki Alexa tuşuna basıyor ve komut vermeye başlıyor. Komutlarla tuşa basmadan televizyonun sesini açıp kapatabiliyor veya kanal değiştirebiliyorsunuz. Akıllı ev sistemini de sesli asistanla kontrol etmeniz mümkün. Evinizde Philips Hue Light aydınlatma ürünleri varsa, TV kumandasıyla sesle ışıkları açıp kapatabilirsiniz.

8K TV’LERE GİRDİ

Yeni televizyon modellerini tanıtan markalardan bir diğeri LG oldu. Şirket, 8K modellerini OLED ve Nanocell görüntüleme teknolojilerinde sunmaya başladı. Modellerin en dikkat çeken özellikleri ise Google Assistant ve Amazon Alexa ile birlikte gelmesi. Yani modeller sesle kontrol edilebiliyor. Ayrıca yapay zekâ altyapısına sahip olması da öne çıkan yeniliklerden. Paylaşılan bilgilere göre görüntü kalitesi 4K olduğunda yapay zekâ, bunu 8K kalitesine yükseltiyor. Benzer örnek seste de yaşanıyor.

DÜNYANIN İLKİ OLDU

IFA’ya damga vuran TV modellerinden birini Arçelik’in markalarından Grundig tanıttı. OLED TV teknolojisini Amazon’un kişiselleştirilmiş ‘Fire TV’ deneyimiyle birleştiren Grundig, ‘Fire TV Edition’ serisini geliştirdi. Amazon’un sesli kontrol teknolojisi Alexa’yı kullanan Grundig Fire TV Edition, dünyanın ilk Hands-Free Kontrol Edilebilen Fire TV Edition OLED televizyonu unvanını aldı. Kullanıcılar uzaktan kumanda ya da başka bir cihaza gerek duymadan, sesli komutla kanal, uygulama ve içerikler arasında gezinebiliyor. Ayrıca içerikleri oynatabiliyor, geri veya ileri sarabiliyor. Grundig Fire TV Edition serisindeki televizyonlarda, sesli komutla Alexa’dan müzik çalmasını, haberleri vermesini daha birçok işlevi isteyebiliyorsunuz.

EN KÜÇÜK 8K MODELİ

Geçen yıl IFA’da QLED 8K televizyonu tanıtan Samsung, bu yıl ürün gamını genişletti. Daha önce QLED serisinde 65, 75, 82 ve 98 inç versiyonları sunan şirket, bu seçeneklere 55 inç’lik QLED 8K modelini ekledi. 55 inç QLED 8K televizyon, Eylül ayından itibaren dünya çapında satışa sunulacak. Yeni 55 inç model, QLED 8K TV serisinin sürekli derinlik ve detay açısından üstün görüntü kalitesi, yüzde 100 renk hacmi ve çığır açan yapay zekâ (AI) görüntü yükseltme teknolojisi gibi özelliklere sahip. Ayrıca modelin Quantum İşlemci 8K işlemcisi sayesinde, düşük çözünürlüklü içeriği algılıyor ve net 8K kalitesine yükseltiyor.

GOOGLE VE AMAZON DESTEĞİ

VESTEL, yeni nesil televizyon modellerinde iki farklı platformla çalışıyor. Tanıtılan yeni modeller, Google Assistant ve Google Nest cihazları üzerinden kontrol edebiliyor. Ocak 2020’de piyasaya çıkacak olan bu ürünle Google Home’un kullanıldığı ülkelerdeki kullanıcılar, Vestel Akıllı TV’lerini ve Vestel Ev Aletlerini kendi dillerinde sesli olarak kontrol edebilecek. Ayrıca Vestel, Amazon’un akıllı asistanı Alexa’yı, televizyonlara entegre ettiğini duyurdu. Evdeki tüm elektronik cihazlar ve beyaz eşyalar, Vestel TV’lere entegre edilen Alexa echo ile sesli komutla kontrol edilebiliyor, cihazlardan gelen uyarılar televizyon ekranında tüketiciye bilgilendirme mesajı olarak iletiliyor.