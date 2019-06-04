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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
04.06.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilk halk plajı Bodrum’da açıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilk halk plajı Bodrum’da açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Türkiye'nin tüm sahil şeritlerine halk plajları açacağız” dedi.

Bodrum’da Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk halk plajını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açtı. Bakan Ersoy, Türkiye’nin tüm sahillerine halk plajı açacaklarının müjdesini verdi. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu mevkiinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ait ilk halk plajının açılışını yaptı. Devlete ait hazine arazisi üzerine kurulan 15 dönümlük denize sıfır alanda yaklaşık bin kişi denizin keyfini Bakanlığın plajında sürecek. Yaklaşık 3 milyon liraya mal olan plajın açılışını Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ile Nadir Alpaslan, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Aras, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte yaptı. 

Plajda incelemeler yapan Bakan Ersoy, Türkiye’de turizmde yükselişin olduğunu ifade ederek “Geçen yıldan itibaren hem hedefleri yükselttik ve hem de turizmde hizmette kaliteyi arttırdık. Amacımız konaklama turizminin 81 ilde yapılmasını sağlamak. Turizm bölgelerinde yerel halkında sonuçlarını gördüğü turizmin yoğun yapıldığı bölgelerde yerel halkın da yararlanacağı bazı uygulamaları hayata geçirmeye başladık. Halk plajları da bu uygulamalardan biri” dedi. 

BODRUM VE ÇEŞME’DE SONRA TÜM TÜRKİYE’YE AÇILACAK

Ersoy, ilk plajlarını Bodrum ve Çeşme’ye açtıklarını belirterek, “Halk plajlarının ilkini Bodrum’da bugün açtık. Her yıl 4-5 tane ilave ederek ihtiyaç duyulan bölgelerde yapmaya devam edeceğiz. Halk plajları bölgedeki emsallere göre çok daha makul fiyatlarda hizmet verecek. Bodrum ve Çeşme halkına hayırlı olsun diyorum. Önümüzdeki yıllarda Muğla, Aydın ve Antalya ilçelerine bu sistemi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz, halkımızın bu ihtiyaçlardan yararlanmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu. 

Plaj açılışının ardından Bodrum Kalesini de inceleyen Bakan Ersoy, “Restorasyon bizim için çok önemliydi. Bodrum merkezin canlanması ve kruz ziyaretlerinin tekrar programa dahil olabilmesi için acilen kalenin tekrar devreye alınması gerekiyordu. Taşeron firma geceli gündüzlü çalışarak 18 Mayıs tarihine açılışı yetiştirdik. İkinci hedefimiz sahnenin hizmete alınmasıydı. Burayı sadece turistlik amaçla görmüyoruz. Turizmden maksimum gelir etmeliyiz. Esnafın ve çarşı merkezinin canlanması için sadece kaleyi hizmete açmamız yeterli değildi. Sahnenin 1 Haziran’da açılması için söz vermiştik. 10 Haziran itibariyle şef Tolga Taviş yönetiminde, ünlü müzisyenimiz Burhan Öcal ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konser düzenlenecek. Yabancı davetlilerin de içinde olduğu çok önemli programlar hazırladık. Amacımız her akşam Bodrum kalesindeki sahne ile antik tiyatronun dolu dolu programlar ile geçmesi. Üçüncü sözümüz de Bodrum Sualtı Müzesi’nin tekrar hayata geçirilmesidir. Bodrum Mimarlar Odası’nın önerdiği lokasyonda ödüllü bir yarışma düzenleyeceğiz Yarışmada birinci olacak projeyi hayata geçireceğiz. Bu bağlamda çalışmalarımız devam ediyor. Bodrum için ne söz verdiysek yapmaya devam ediyoruz” dedi. 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise, basın mensuplarına Bodrum ve sahil şeritlerinde yapacakları etkinlikleri anlatarak, “Restorasyon çalışmaları sonrasında, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Konser Alanı’nda, ilk kez bu yıl, 10 Haziran - 11 Eylül 2019 tarihleri arasında konserler düzenleyeceğiz. Konserler, ilk olarak, 10 Haziran’da şef Tolga Taviş yönetiminde, ünlü müzisyenimiz Burhan Öcal ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde başlayacak. İlerleyen günlerde ise Bodrum Oda Orkestrası, İnce Saz, Rubato, Arp Anatolia, 90’lar nostalji birbirinden güzel konserlerle 11 Eylül‘e dek devam edecektir. Ayrıca konserlerimiz kapsamında, dünyaca ünlü müzisyenimiz İdil Biret ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, 2 Temmuz tarihinde Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alacak. Konserler 17 Haziran'da 3 Soprano ve 3 Bas ile başlayacak ve 25 Ağustos’ta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’na, Mario Frangoulis’in eşlik edeceği muhteşem bir konserle sona erecektir. Yaz etkinliklerimiz sadece konserlerle de sınırlı değil. Bodrum, aynı zamanda bu sene, 17.'si düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivaline de, 03 - 21 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi’nde ev sahipliği yapacaktır. Festivalimizde Devlet Opera ve balemizin Frida ve Jizel Modern Dans Gösterileri ile Romeo ve Juliet, Şehrazat, Bale gösterileri yer alırken, aynı zamanda İspanya ve Gürcistan’dan festivalimize katılan topluluklarımızın dans ve bale gösterileri de festivalimizi renklendirecektir” ifadelerine yer verdi. 

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