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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.06.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, oyunu Beşiktaş’ta kullandı

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, oyunu Beşiktaş’ta kullandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş’ta bulunan Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullandı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan 1336 numaralı sandıkta oyunu kullanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a eşi Pervin Ersoy da eşlik etti. Sabah saat 11.00 sıralarında okula gelerek oyunu kullanan Bakan Ersoy, "Oy kullanmak, demokrasinin gereğidir. Aynı zamanda demokrasi bayramıdır. Bayram da huzurlu bir şekilde başladı. İnşallah başladığı gibi huzurlu şekilde biter. Tüm İstanbullulara ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra okul bahçesine inen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Fotoğraf talebini geri çevirmeyen Bakan Ersoy bir süre vatandaşlarla sohbet ederek okuldan ayrıldı.

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