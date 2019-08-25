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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.08.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İyileştirme yapacağız

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İyileştirme yapacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapıkule Sınır Kapısında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından bekleme süresini azaltmak ve geçişleri daha rahat hale getirmek için yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Ersoy, sınır kapılarında her yıl uygulamaların artacağını ve iyileştirmeler yapılacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapıkule Sınır Kapısında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından bekleme süresini azaltmak ve vatandaşların yolculuklarının daha konforlu geçmesi için yapılan uğurlama ve karşılama faaliyetlerini yerinde inceledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Ersoy, YTB'nin sınır ötesinde ve sınır kapılarında kurduğu stantlarda, bir yandan yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşları karşılayıp uğurlarken diğer yandan da onlara, seyahatleri sırasında karşılaştıkları sorunları çözmede tercüme ve danışmanlık hizmeti vererek destek olduklarını anlattı. Bakan Ersoy'a YTB Başkanı Abdullah Eren de eşlik etti.

MEKSİKA’DAN SONRA DÜNYANIN EN BÜYÜK KAPISI

Kapıkule'nin Meksika'dan sonra dünyanın en büyük ve yoğun sınır kapısı olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, YTB’nin ve Edirne Valiliğinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çalıştığını aktardı. Bulgaristan’ın alımları yavaş yaptığı için yoğun trafik oluştuğunu belirten Bakan Ersoy, "Valiliğimiz çok çalışma yaptı bu yıl rezervasyon ve park sistemine geçildi. YTB ikramlarda bulunuyor. Her sene uygulamalarımızı artıracağız, iyileştirme yapacağız. Kapıyı ne kadar rahatlatırsak rahatlatalım sonuçta başka bir devlete sınır geçişi yapılıyor, Bulgaristan aynı hızda yapamadığı için kuyruk ve birikim gurbetçilerimizin yoğun trafik oluşturduğu yaz aylarında oluyor. Onlarla da trafiği rahatlatıcı hızlandırıcı çalışma yapacağız, burada beklemek zorunda olan gurbetçilerimizin de sırayla gelecekleri sistemler, yazılımlar üzerinde çalışacağız. Bulgaristan hükümetinin kapasitesine uyumlu bir geçiş sağlayabilirsek gurbetçilerimizin de bekleme süresini azaltmış oluruz” dedi.

VATANDAŞLAR UYGULAMALARDAN MEMNUN

Vatandaşlara uygulamalardan memnun olup olmadıklarını da soran Bakan Ersoy, görüştüğü gurbetçilerden uygulamayla ilgili tebrik aldı.
Isparta'dan Almanya'ya ailesiyle yolculuk eden Mustafa İrep, park alanının muazzam olduğunu belirterek, alanın dinlenmiş halde yola devam etmelerine imkan sağlandığını belirtti. Belçika'ya hareket eden Uğur Akkoyun da Bulgaristan'ın yavaş alım yaptığını, buna çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

'HACI MURAT'I ALMANYA'YA GÖTÜRÜYOR

Bakan Ersoy, Sivas'tan 7 bin liraya aldığı ve 50 bin liralık modifiye sonrası yenilediği Murat 124'le seyahat eden Sivaslı Engin Yiğit'le de konuştu. Turkuaz renkli araç ile tek başına seyahat eden Yiğit, Murat 124 model aracın tutkunu olduğu için önemli bir para harcadığını söyledi.

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