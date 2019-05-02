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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.05.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanı açıkladı: Hedef 'tren turizmi'

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Kültür ve Turizm Bakanı açıkladı: Hedef 'tren turizmi'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ankara ile Kars arasında asli görevi ulaşımı sağlamak olan Doğu Ekspresi’ne ilave yapıyor ve bölge ekonomisini kalkındıracak, turizm gelirlerini artıracak 'Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz. Yeni hedefimiz ise Türkiye’de tren turizminin popülaritesini artırmak ve bu konsepti başka şehirlerimize de yaymak” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Doğu Ekspresi’ ile ilk adımını attıkları tren turizmini kademeli olarak Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan ile Ankara-Kars arasında hizmet verecek ‘Turistik Doğu Ekspresi’ için düğmeye bastıklarını belirten Bakan Ersoy, yeni hedeflerinin ise bu konsepti aşamalı olarak başka şehirlere de taşımak olduğunu dile getirdi. Doğu Ekspresi’nin asli görevinin ulaşımı sağlamak olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, turizm ekspresi olarak verilecek bu yeni hizmetin turistleri yer bulma zorluğundan kurtaracağını ve ekonomik açıdan da oldukça faydalı olacağını kaydetti. Bakan Ersoy, “Trenleri Türkiye’de popüler hale getirmek istiyoruz” dedi.
Türkiye’nin iç turizminde büyük ilgi gören trenlerin yurt dışından gelen ziyaretçiler için de hem güzel hem de uygun bir seçenek olabileceğini ve ‘Doğu Ekspresi’ gibi hatların birer tanıtım aracı olarak kullanılabileceğini vurgulayan Bakan Ersoy, ilk turizm ekspresi olarak hazırlanan Turistik Doğu Ekspresi’nin diğer tren hatlarına da yaygınlaştırılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını ve atılacak yeni adımları ilerleyen dönemlerde açıklayacaklarını söyledi.
Türkiye’nin turizm potansiyelini tek tek yerinde inceleyen ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz aylarda Doğu Ekspresi ile seyahat etmiş ve turizm ekspresini ilave edecekleri bu hattın uluslararası popülaritesini artırmak istediklerini söylemişti.

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