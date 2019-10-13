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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 13.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kültür limanı’

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‘Kültür limanı’

Dünyada ilk kez İstanbul Havalimanı’nın ev sahipliğini yaptığı İstanbul Havalimanı Kütüphanesi’nin ardından, dış hatlar pasaport kontrolünden sonraki alanda 1000 metrekarelik müze açılacağı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, müze ile Türkiye’ye girmeden başka ülkeye giden turistlerin kazanılacağını açıkladı.

DÜNYANIN en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nda, İstanbul Havalimanı Kütüphanesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un katılımıyla açıldı. 2 bin 500’den fazla eserin yer aldığı İstanbul Havalimanı Kütüphanesi, İstanbul Havalimanı İç Hatlar Gidiş katı arındırılmış sahada bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın işbirliğiyle kurulan kütüphanenin açılışında, Mehmet Ersoy, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve İGA CEO’su Kadri Samsunlu da yer aldı. Ersoy, “İç hatta okumayı seven, havalimanındaki vaktini okuyarak değerlendirmek isteyen yolcularımıza bir değer katmak için dünyada ilk kez uygulanan kütüphane konsepti ile devam ediyoruz. Yolcular kitaplarını burada okuyup bırakabiliyor ya da buradan aldığınız kitabı yanınızda götürüp Türkiye’de uçtuğunuz şehirdeki herhangi bir kütüphaneye teslim edebiliyorsunuz” dedi.

6 AYDA BİR DEĞİŞECEK

Havalimanında yapmayı planladıkları diğer konular hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, şunları söyledi: “Prorojenin protokolünü tamamladık. Dış hatlarda pasaportu geçtikten sonra arındırılmış sahada bin metrekarelik alanda bir müzeyi hayata geçireceğiz. Yatırım ihalesini de bir ay içinde yapmayı planlıyoruz. Müzenin 2020’de hayata geçmesini hedefliyoruz. Türkiye’ye gelip, ülkeye girmeden devam eden yolcuları da buradaki müzede kazanmak istiyoruz. Müzenin içeriği 6 ayda bir değiştirilecek. Anadolu’unun tüm değerlerinin yansıtıldığı bir konsept olmasını hedefliyoruz. Havalimanı Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli bir nokta olacak. Bunların dışında camekanlar içinde havalimanının diğer bölümlerinde Türkiye’nin tarihi varlıklarını sergileyeceğiz. Havalimanına gelen turist Türkiye hakkında bilgilenmiş olacak.”

TÜRKİYE’DE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 MÜZE

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi          3.004.620

İstanbul Ayasofya Müzesi                   2.922.037

Konya Mevlana Müzesi                        2.817.386

Nevşehir Hacıbektaş Müzesi                  443.160

İstanbul Topkapı Sarayı - Harem Dairesi 421.780

İstanbul Arkeoloji Müzeleri                     378.675

Antalya Aziz (St.) Nikolaos Müzesi        364.996

Ankara Cumhuriyet Müzesi                    353.727

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi         268.374

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi  253.795

Son yıllarda Türkiye’deki müze ve ören yeri ziyaretçi sayıları (milyon)

2010           25.8

2011            28.4

2012           28.7

2013           29.4

2014            29.7

2015           28.4

2016            17.5

2017            20.5

2018       28.1

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