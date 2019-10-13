‘Kültür limanı’
Dünyada ilk kez İstanbul Havalimanı’nın ev sahipliğini yaptığı İstanbul Havalimanı Kütüphanesi’nin ardından, dış hatlar pasaport kontrolünden sonraki alanda 1000 metrekarelik müze açılacağı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, müze ile Türkiye’ye girmeden başka ülkeye giden turistlerin kazanılacağını açıkladı.
DÜNYANIN en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nda, İstanbul Havalimanı Kütüphanesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un katılımıyla açıldı. 2 bin 500’den fazla eserin yer aldığı İstanbul Havalimanı Kütüphanesi, İstanbul Havalimanı İç Hatlar Gidiş katı arındırılmış sahada bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın işbirliğiyle kurulan kütüphanenin açılışında, Mehmet Ersoy, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve İGA CEO’su Kadri Samsunlu da yer aldı. Ersoy, “İç hatta okumayı seven, havalimanındaki vaktini okuyarak değerlendirmek isteyen yolcularımıza bir değer katmak için dünyada ilk kez uygulanan kütüphane konsepti ile devam ediyoruz. Yolcular kitaplarını burada okuyup bırakabiliyor ya da buradan aldığınız kitabı yanınızda götürüp Türkiye’de uçtuğunuz şehirdeki herhangi bir kütüphaneye teslim edebiliyorsunuz” dedi.
6 AYDA BİR DEĞİŞECEK
Havalimanında yapmayı planladıkları diğer konular hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, şunları söyledi: “Prorojenin protokolünü tamamladık. Dış hatlarda pasaportu geçtikten sonra arındırılmış sahada bin metrekarelik alanda bir müzeyi hayata geçireceğiz. Yatırım ihalesini de bir ay içinde yapmayı planlıyoruz. Müzenin 2020’de hayata geçmesini hedefliyoruz. Türkiye’ye gelip, ülkeye girmeden devam eden yolcuları da buradaki müzede kazanmak istiyoruz. Müzenin içeriği 6 ayda bir değiştirilecek. Anadolu’unun tüm değerlerinin yansıtıldığı bir konsept olmasını hedefliyoruz. Havalimanı Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli bir nokta olacak. Bunların dışında camekanlar içinde havalimanının diğer bölümlerinde Türkiye’nin tarihi varlıklarını sergileyeceğiz. Havalimanına gelen turist Türkiye hakkında bilgilenmiş olacak.”
TÜRKİYE’DE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 MÜZE
İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 3.004.620
İstanbul Ayasofya Müzesi 2.922.037
Konya Mevlana Müzesi 2.817.386
Nevşehir Hacıbektaş Müzesi 443.160
İstanbul Topkapı Sarayı - Harem Dairesi 421.780
İstanbul Arkeoloji Müzeleri 378.675
Antalya Aziz (St.) Nikolaos Müzesi 364.996
Ankara Cumhuriyet Müzesi 353.727
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 268.374
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 253.795
Son yıllarda Türkiye’deki müze ve ören yeri ziyaretçi sayıları (milyon)
2010 25.8
2011 28.4
2012 28.7
2013 29.4
2014 29.7
2015 28.4
2016 17.5
2017 20.5
2018 28.1
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