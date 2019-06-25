Kullanıma sunuldu! Her türlü koşulda gerçekleştirilecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKullanıma sunuldu! Her türlü koşulda gerçekleştirilecek
GeriEkonomi Kullanıma sunuldu! Her türlü koşulda gerçekleştirilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
25.06.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Kullanıma sunuldu! Her türlü koşulda gerçekleştirilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kullanıma sunuldu! Her türlü koşulda gerçekleştirilecek

Yerli ve milli olarak geliştirilen Atak Helikopteri Tam Görev Simülatörü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Atak helikopteri pilot ve teknisyenleri, taktik, silah, aviyonik sistemleri, uçuş ve arıza durumları gibi birçok konuda eğitimlerini güvenli bir ortamda, gündüz, gece, her türlü hava koşullarında risksiz ve maliyet etkin olarak yapabilecek. Her türlü uçuş eğitimlerinin yanı sıra pilotlar için çok önemli olan silah sistemleri ve atış eğitimleri de başarıyla verilebilecek.

T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'ni uçuracak pilotların yetiştirilmesinde kullanılacak simülatör, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tedarik projesi kapsamında, HAVELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Atak Helikopteri Tam Görev Simülatörü, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Tam Görev Simülatörü ile özellikle pilotların Atak helikopteri intibak, tazeleme, acil durum, atış, harbe hazırlık ve idame eğitimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Simülatör sayesinde, Atak helikopteri pilot ve teknisyenleri, taktik, silah, aviyonik sistemleri, uçuş ve arıza durumları gibi birçok konuda eğitimlerini güvenli bir ortamda, gündüz, gece, her türlü hava koşullarında risksiz ve maliyet etkin olarak yapabilecek.

Kullanıma sunuldu Her türlü koşulda gerçekleştirilecek
Atak Helikopteri Tam Görev Simülatörü ile her türlü uçuş eğitimlerinin yanı sıra pilotlar için çok önemli olan silah sistemleri ve atış eğitimleri de başarıyla verilebilecek. Helikopterde kullanılan gerçek mühimmatların çok pahalı ve özel atış sahalarında yapılabiliyor olması sebebiyle maliyetli silah ve atış eğitimleri, simülatör sayesinde maliyet etkin olarak sınırsız sayıda ve risksiz gerçekleştirilecek.

Yüksek mühendislik kabiliyeti gerektiren helikopter sistemlerinin simülasyon ve taktik çevre yazılımlarının yerli ve milli olarak HAVELSAN ve çözüm ortakları tarafından geliştirilmesi, Türk savunma sanayisinin simülasyon alanında katettiği teknolojik seviyeyi de ortaya koydu.

ATAK HELİKOPTERİYLE İHRAÇ EDİLEBİLECEK

HAVELSAN tarafından geliştirilen Atak helikopter simülatörleri, yine şirket tarafından HELSİM Projesi kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen S70 Blackhawk ve AS532 Cougar helikopter simülatörleriyle entegre çalışarak ortak eğitim yapılabilmesine imkan sağlayacak.

Kullanıma sunuldu Her türlü koşulda gerçekleştirilecek
Ayrıca yerli olarak geliştirilen simülatörler, Atak helikopteriyle ihraç edilebilecek. Atak helikopterinde pilot ve silahçının önlü arkalı konumlanması dolayısıyla bu iki görevin gerekleri aynı simülatörde istenilen düzeyde gerçekleştirilemiyor. Bu yüzden 2 ayrı simülatör, set halinde üretiliyor.

Simülatörlerde uydu fotoğrafları ve 3 boyutlu modellemeler kullanılıyor. Çevredeki elektrik direklerinden arazi yüksekliklerine kadar her şey gerçeğe uygun olarak sistemde yer alıyor. Özellikle helikopterlerin başına en çok gelebilecek; elektrik tellerine takılma, motor arızası gibi eğitimler, simülatörlerde defalarca tecrübe edilerek benzer bir olay uçuşta meydana gelirse pilotların kaza kırım durumunda bunun üstesinden gelebilmesine yönelik eğitimler veriliyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Yerli yabancı turist oraya akın ediyor! Her sene sayı artıyor...
Kullanıma sunuldu! Her türlü koşulda gerçekleştirilecek
Depremin ardından durmuştu.. 8 yıl aradan sonra yeniden başladı!
Kanada'da ülke tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" onay aldı