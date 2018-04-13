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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
13.04.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

Kullanılamaz hale geldiler! 5 yıllık hastalık

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Kullanılamaz hale geldiler! 5 yıllık hastalık

Türk tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan ve dünyada ihtiyacın yüzde 70’ini Türkiye’nin karşıladığı fındıkta yeni bir hastalık tespit edildi. Son 5 yıldır külleme hastalığı ile mücadele edilen fındıkta ortaya çıkan bu yeni hastalık fındık dallarını kurutarak kullanılmaz hale getirerek adeta bahçeyi eritiyor.

Konuya ilişkin gerekli araştırmaların başladığını belirten Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, yayılması halinde hastalığın küllemeden daha ciddi sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Kullanılamaz hale geldiler 5 yıllık hastalık

DALLARIN DİPTEN KESİLMESİ GEREKİYOR

Hastalığın nasıl fındığa bulaştığı konusunda açıklamalar yapan Karan, üreticilerin bahçelerinde gördüğü hastalıklı dalları diplerinden keserek bahçeden uzaklaştırması gerektiğini söyledi.

Kullanılamaz hale geldiler 5 yıllık hastalık

ÇÖLDEN GELDİ

Karan, “Geçtiğimiz haftalarda yağmurla beraber çölden gelen toz bulutları fındık bahçelerinde etkili oldu. Bu toz bulutları ile beraber de yeni bir hastalık fındık bahçelerinde türedi. Fındık ocaklarının açmasına rağmen, yeşillenmesine rağmen bu hastalığın etkisiyle açan yaprakların kuruduğuna şahit olduk. Bunun bakteriyel bir hastalık olduğunu düşünüyoruz ama kesin kanıya varmak için laboratuvar ortamında incelememsi gerekiyor” dedi.

Kullanılamaz hale geldiler 5 yıllık hastalık

100 OCAKTAN 6'SI KURUDU

Hastalıkla mücadele konusunda şu anlık yapılması gerekenleri aktaran Karan, “Biz öncelikle üreticilerimize hastalıklı olan dalları dibinden kesip bahçeden çıkartılmasını öneriyoruz. Bu işlemin daha sonra kimyasal bir müdahaleye dönüşüp dönüşmeyeceğini ilerleyen günlerde karar vereceğiz. Bu hastalığı ciddi bir hastalık olarak düşünüyoruz çünkü 100 ocak olan yerde 5-6 tane fındık ocağının kuruduğuna şahit olabiliyoruz. İnşallah bu hastalık bölgemizde yayılmaz diye umut ediyoruz” ifadelerini kulandı.

Karan, hastalıkla alakalı, bu bakteriyel bir hastalık ise yayılırsa bütün bahçelerde küllenmeden daha etkili bir hastalık olacağı fikrini taşıdığını sözlerine ekledi.

 

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