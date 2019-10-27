Kulaklara özgürlük

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKulaklara özgürlük
GeriEkonomi Kulaklara özgürlük
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AHMET CAN
27.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kulaklara özgürlük

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Kulaklara özgürlük

Akıllı telefonu, tableti ve oyun konsolu derken artık herkes daha çok kendi kişisel alanında yaşamayı seviyor.

Evdekilerden biri online film platformlarından dizi izlerken, birisi maç izleyebiliyor veya oyun oynayabiliyor. Bu içerikleri tüketirken ise en önemli konu ses. Ya sesler karışıyor ya da kulaklık kullanılıyor. Ancak kulaklıklar uzun kullanımda kullanıcıları rahatsız eden bir şey. Şimdi ise giyilebilir hoparlörlerle yeni bir dönem başlıyor. Boynunuza bu hoparlörleri yerleştiriyorsunuz. Bluetooth üzerinden içeriği izleyeceğiniz cihaza bağlıyorsunuz ve kendi kişisel ses alanınızı yaratıyorsunuz. Akustik teknolojiler sayesinde ses dışarıya neredeyse hiç çıkmadan sizin kulaklarınıza yönlendiriliyor. Bu modellerin üzerinde bulunan özel titreşimli hoparlörler ise bas sesleri kullanıcılara tam olarak hissettiriyor.

Kulaklara özgürlük

EKSTRA BAS

JBL’in Soundgear modeli öne çıkanlar arasında. Bas tonlardaki arttırıcılı teknolojisi sayesinde sesteki tüm titreşimler hissediliyor. İzlediğiniz veya dinlediğiniz içeriğin hissini çok daha net alabiliyorsunuz. 6 saatlik çalma süresine sahip ve 2 saatte hızlı şarj olabiliyor. Çift mikrofonlu konferans sistemi sayesinde, net bir telefon görüşmeleri sunuyor. Özellikle malzeme kalitesinden de bahsetmek lazım. Boyun çevresi yapısı, ergonomik şekli, sezgisel kontrolleri ve yumuşak dokunuşlu kumaş kaplaması kullanıcıların rahat etmesini amaçlıyor. 3 bin 199 TL

Kulaklara özgürlük

PORTATİF SEÇENEK

GİYİLEBİLİR hoparlörün daha kolay taşınmasını isteyenler için küçük bir alternatif var. Modelin adı Polk BOOM Bit. Üzerindeki klipsle kolay bir şekilde giysilere iliştirilebiliyor. Boyutu neredeyse bir parmak kadar. Özellikle sporcular için birebir. Hareket halindeyken dinlenilen müzikle etraftan gelen sesleri dengeliyor. Bu sayede kullanıcılar etrafında olup bitenlere de hakim olabiliyor. Ayrıca eller serbest olarak çağrılarınızı yanıtlayabilmenize de imkan sağlıyor. Şarj ömrü 3 saat. Şarjı bittiğinde ise USB girişinden hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. 350 TL

Kulaklara özgürlük

12 SAATLİK KULLANIM

SES konusunda usta şirketlerden biri olan Bose’nin giyilebilir hoparlör modeli ‘SoundWear Companion’. Akustik ses mühendisliği ve özel bas hoparlörü teknolojileri sayesinde izlenilen videoları veya dinlenilen müzikleri en iyi şekilde kullanıcılara sunuyor. Tek şarjla 12 saat kullanım süresi sunuyor. 15 dakikalık hızlı şarjla 3 saat ekstra kullanım süresi sunması öne çıkan özelliklerinden. Suya ve güneşe dayanıklı olan modelle telefon görüşmeleri de yapılabiliyor. Hatta bu telefon görüşmelerini size titreşimlerle bildiriyor. Esnek malzemelerin kullanıldığı model, kolaylıkla bükülebiliyor. Dolayısıyla hem darbelere karşı dayanıklılık sağlanıyor hem de takıp çıkartması kolaylaşıyor. 2 bin 600 TL

Kulaklara özgürlük

SIRT ÇANTASI GİBİ

DİKKATİMİZİ çeken modellerden biri ‘SubPac M2X’. Diğer giyilebilir hoparlörlerden farklı olarak sırt çantası tasarımında. Yani sırt çantası gibi sırtınıza bu modeli takıyorsunuz ve sesi tüm ayrıntılarıyla hissediyorsunuz. Paylaşılan bilgilere göre özellikle sanal gerçeklik gözlükleriyle oyun oynayanlar için öne çıkan bir yenilik. Aynı zamanda dj veya yapımcılar gibi profesyonel müzik yapanların, ses titreşimlerini daha iyi hissetmesi de söz konusu. Modelin üzerinde yer alan özel ses amfi ise ses kalitesini yükseltiyor. 4 bin 410 TL

Kulaklara özgürlük

HEM KULAKLIK HEM HOPARLÖR

GİYİLEBİLİR hoparlör alıp, aynı zamanda kulaklığa da sahip olmak isteyenler için LG’nin ‘Tone Studio HBS-W120’ modeli birebir. Diğer giyilebilir hoparlörlerde olduğu gibi boyuna takılıyor. Üzerinde hoparlörlerin yanı sıra bir çift kulaklık da bulunuyor. Dışarıdan sesin duyulmasını istemediğinizde, bu kulaklıkları çıkarıp, dinlediğiniz içeriği kendinize saklayabiliyorsunuz. Özellikle telefon konuşmaları için çok iyi bir alternatif. Toplam 4 adet hoparlörü var. Bu hoparlörlerden 2’si titreşimli hoparlör ve ana gövdenin alt kısmında yer alıyor. Üst kısımda ise ‘Full Range’ özellikli 2 adet hoparlör daha bulunuyor. Bu sayede daha gerçekçi bir ambiyans sunuyor. 1.430 TL

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle