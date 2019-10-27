Kulaklara özgürlük

Evdekilerden biri online film platformlarından dizi izlerken, birisi maç izleyebiliyor veya oyun oynayabiliyor. Bu içerikleri tüketirken ise en önemli konu ses. Ya sesler karışıyor ya da kulaklık kullanılıyor. Ancak kulaklıklar uzun kullanımda kullanıcıları rahatsız eden bir şey. Şimdi ise giyilebilir hoparlörlerle yeni bir dönem başlıyor. Boynunuza bu hoparlörleri yerleştiriyorsunuz. Bluetooth üzerinden içeriği izleyeceğiniz cihaza bağlıyorsunuz ve kendi kişisel ses alanınızı yaratıyorsunuz. Akustik teknolojiler sayesinde ses dışarıya neredeyse hiç çıkmadan sizin kulaklarınıza yönlendiriliyor. Bu modellerin üzerinde bulunan özel titreşimli hoparlörler ise bas sesleri kullanıcılara tam olarak hissettiriyor.

EKSTRA BAS

JBL’in Soundgear modeli öne çıkanlar arasında. Bas tonlardaki arttırıcılı teknolojisi sayesinde sesteki tüm titreşimler hissediliyor. İzlediğiniz veya dinlediğiniz içeriğin hissini çok daha net alabiliyorsunuz. 6 saatlik çalma süresine sahip ve 2 saatte hızlı şarj olabiliyor. Çift mikrofonlu konferans sistemi sayesinde, net bir telefon görüşmeleri sunuyor. Özellikle malzeme kalitesinden de bahsetmek lazım. Boyun çevresi yapısı, ergonomik şekli, sezgisel kontrolleri ve yumuşak dokunuşlu kumaş kaplaması kullanıcıların rahat etmesini amaçlıyor. 3 bin 199 TL

PORTATİF SEÇENEK

GİYİLEBİLİR hoparlörün daha kolay taşınmasını isteyenler için küçük bir alternatif var. Modelin adı Polk BOOM Bit. Üzerindeki klipsle kolay bir şekilde giysilere iliştirilebiliyor. Boyutu neredeyse bir parmak kadar. Özellikle sporcular için birebir. Hareket halindeyken dinlenilen müzikle etraftan gelen sesleri dengeliyor. Bu sayede kullanıcılar etrafında olup bitenlere de hakim olabiliyor. Ayrıca eller serbest olarak çağrılarınızı yanıtlayabilmenize de imkan sağlıyor. Şarj ömrü 3 saat. Şarjı bittiğinde ise USB girişinden hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. 350 TL

12 SAATLİK KULLANIM

SES konusunda usta şirketlerden biri olan Bose’nin giyilebilir hoparlör modeli ‘SoundWear Companion’. Akustik ses mühendisliği ve özel bas hoparlörü teknolojileri sayesinde izlenilen videoları veya dinlenilen müzikleri en iyi şekilde kullanıcılara sunuyor. Tek şarjla 12 saat kullanım süresi sunuyor. 15 dakikalık hızlı şarjla 3 saat ekstra kullanım süresi sunması öne çıkan özelliklerinden. Suya ve güneşe dayanıklı olan modelle telefon görüşmeleri de yapılabiliyor. Hatta bu telefon görüşmelerini size titreşimlerle bildiriyor. Esnek malzemelerin kullanıldığı model, kolaylıkla bükülebiliyor. Dolayısıyla hem darbelere karşı dayanıklılık sağlanıyor hem de takıp çıkartması kolaylaşıyor. 2 bin 600 TL

SIRT ÇANTASI GİBİ

DİKKATİMİZİ çeken modellerden biri ‘SubPac M2X’. Diğer giyilebilir hoparlörlerden farklı olarak sırt çantası tasarımında. Yani sırt çantası gibi sırtınıza bu modeli takıyorsunuz ve sesi tüm ayrıntılarıyla hissediyorsunuz. Paylaşılan bilgilere göre özellikle sanal gerçeklik gözlükleriyle oyun oynayanlar için öne çıkan bir yenilik. Aynı zamanda dj veya yapımcılar gibi profesyonel müzik yapanların, ses titreşimlerini daha iyi hissetmesi de söz konusu. Modelin üzerinde yer alan özel ses amfi ise ses kalitesini yükseltiyor. 4 bin 410 TL

HEM KULAKLIK HEM HOPARLÖR

GİYİLEBİLİR hoparlör alıp, aynı zamanda kulaklığa da sahip olmak isteyenler için LG’nin ‘Tone Studio HBS-W120’ modeli birebir. Diğer giyilebilir hoparlörlerde olduğu gibi boyuna takılıyor. Üzerinde hoparlörlerin yanı sıra bir çift kulaklık da bulunuyor. Dışarıdan sesin duyulmasını istemediğinizde, bu kulaklıkları çıkarıp, dinlediğiniz içeriği kendinize saklayabiliyorsunuz. Özellikle telefon konuşmaları için çok iyi bir alternatif. Toplam 4 adet hoparlörü var. Bu hoparlörlerden 2’si titreşimli hoparlör ve ana gövdenin alt kısmında yer alıyor. Üst kısımda ise ‘Full Range’ özellikli 2 adet hoparlör daha bulunuyor. Bu sayede daha gerçekçi bir ambiyans sunuyor. 1.430 TL