Küflü yiyecek kalmayacak!

TÜRKİYE’de sebze ve meyve gibi birçok gıda satış fiyatlarındaki artışla bir süreden beri gündemde. Bu artışta en önemli etkenlerden biri sebze ve meyvelerin bozularak, atılması. Paylaşılan verilere göre Türkiye’de her yıl üretilen 50 milyon tonluk sebze ve meyvenin yüzde 25’i kayba uğruyor. Bu kaybı önlemek için startuplar harekete geçti. Biyoloji teknolojileri (biotech) alanında çalışma yapan Nanomik adındaki startup, küf ve küf toksini problemlerine karşı tarım ve gıda ürünlerine yönelik doğal koruyucular geliştiriyor.

YÜZDE 100 DOĞAL

Üretici veya aracıların ürünleri küflenmeye karşı koruyabilmek için hem hasat öncesi hem de hasat sonrasında çok sayıda kimyasal koruyucu kullandığını belirten Nanomik CEO’su Buse Berber Örçen, bu kimyasallar uzun süre maruz kalındığında ciddi sağlık problemlerine yol açtığını anlattı. Örçen, “Aşırı kullanımı engellemek için her ülkenin ihracat/ithalat için belirlediği kullanım kotaları mevcut. Belirtilen dozdan fazla miktarda koruyucu kullanıldığından dolayı her yıl tonlarca meyve/sebze gümrük kapılarından geri dönüyor. Biz de bu sorunu çözmek için ‘Myco-X’ adında bir ürün geliştirdik. Myco-X, süt, toprak, sirke gibi doğal kaynaklarda hali hazırda bulunan probiyotikler ve bitkisel özlerin mikroenkapsülasyon teknolojisi ile geliştiriliyor. Yüzde 100 doğal bir formülasyona sahip. Hem insan sağlığına dost hem de ürünün üzerinde kimyasal kalıntıya sebep olmadığından dolayı ürünlerin gümrük kapılarından dönmesini engelleyebilecek nitelikte” dedi.

SON TÜKETİCİLER KULLANABİLECEK

Tarım firmalarının yanı sıra reyonlarında meyve ve sebzelerinin doğal olarak daha uzun süre kalitesini korumak isteyen market ve manavlar, hatta evinde meyve ve sebzelerini uzun süre muhafaza etmek isteyen son tüketiciler için de ürünlerinin kullanılabilir olduğunu ifade eden Örçen, şunları söyledi: “200 ml’den 12 litreye kadar farklı boyutlarda, yiyeceklere özel ürünlerimiz var. Bu ürünler saray şeklinde yiyeceklerin üzerine sıkılıyor. Küflenme sorununu yüzde 95’e çözüyoruz. Yiyecek çeşidine göre 1 aya kadar küflenme yaşanmıyor. Şu anda ürünümüz ön siparişte. Gıda ve tarım sektörü Türkiye gibi bir tarım ülkesi için oldukça önemli bir sektör Kamuoyuna lanse edilen sektördeki cari açık 16 milyar TL değerinde. Bu tutar yıllık tarım gıda ihracatımızdan katlarca fazla. Myco-X kullanımı yıllık taze meyve/sebze üretiminin yüzde 5’ine ulaştığında, tarımda kullanılan su ve elektrik harcamaları da göz önünde bulundurularak yılda ülke ekonomisine katkısı 5 milyar TL değerinde olacaktır.”

GLOBAL ÜRETİCİLER HEDEFİMİZ

Gelecekteki hedeflerine değinen Örçen, “En büyük hedefimiz globaldeki büyük üreticilere ve kimyasal kalıntı problemi yaşayan birimlere ulaşabilmek. Taze meyve sebzelerde hedeflediğimiz satış hacmine ulaştıktan sonra ise hazır paketli gıda ürünlerindeki kimyasal koruyucuların yerini alabilecek, “E-free” diye tabir edilen ürünlerde kullanılabilen doğal koruyucular üreterek sektörün “yeşil koruyucusu” olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

880 MİLYON TL DESTEK ALDI

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek çatısı altında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Örçen, “Big Bang sürecinde TTGV, ISO, INGBank, EnerjiSA ve Hepsiburada’dan toplamda 430 bin TL hibe, İTÜ ARI Teknokent Özel Ödülü olarak 100 bin TL yatırım, kapalı ofis ve globale açılma konusundaki en önemli programlardan birisi olan İTÜ ARI Teknokent’in gerçekleştirdiği Innogate’e katılım hakkı, TR Angels’tan 350 bin TL tutarında yatırım aldık” diye konuştu.

HAFTANIN YATIRIMI

2 MİLYON TL DEĞERLEMEYLE YATIRIM ALDI

TAZE çekilmiş filtre kahveyi hazırlık ve temizlik derdi olmadan pratik halde sunan Kahvegibikahve, akıllı sermaye modelini tohum ve erken aşama girişimlere uygulayan Tarvenn’den 2 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Tarvenn’in ilk yatırımı olan Kahvegibikahve, kaliteli filtre kahveyi herkes için kolay ulaşılabilir kılmayı hedefliyor. Kahvegibikahve Kurucusu Ubeydullah Güngör, hazırlık ve temizlikle uğraşmadan filtre kahve içme keyfini müşterilere sunduklarını ve bugüne kadar 15 bin bardak pratik filtre kahve içirmeyi başardıklarını paylaştı. Güngör, “Tarvenn ekibiyle kısa zamanda çok başarılı adımlar attık. Kalite ve tazelikten ödün vermeden seri üretime geçmek istiyoruz” dedi.