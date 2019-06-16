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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.06.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Kudüs Bank, ilk temsilciliğini Ürdün'de açtı

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Kudüs Bank, ilk temsilciliğini Ürdün'de açtı

Merkezi Filistin'in Ramallah kentinde bulunan Kudüs Bank, Filistin dışındaki ilk temsilcilik ofisini Ürdün'de açtı.

İlgili denetim makamlarının onayının ardından ülke dışındaki bankacılık faaliyetlerinin genişletilmesine hazırlık amacıyla Ürdün'ün başkenti Amman'da faaliyete geçen temsilcilik ofisinin açılışı yapıldı. 

Amman'daki temsilcilik ofisinin, Ürdün ve Filistin piyasalarındaki banka müşterilerinin işlemlerini kolaylaştıracak bir platform olacağı belirtiliyor. 
Ürdün piyasasında faaliyet gösteren ilk Filistin bankası olan Kudüs Bank'ın Filistin Borsası'nda yer alan Amman temsilciğinin, 1,2 milyar dolarlık varlığı bulunuyor. 

Ürdün Merkez Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahir eş-Şeyh Hasan, ülkesinde Filistin bankalarının olmayışının, Filistin'in bankacılık sektöründeki tecrübelerinin yeni olması ve Ürdün'ün Filistin piyasasında bankalarının bulunmasından kaynaklandığını belirtti.

Kudüs Bank Yönetim Kurulu Başkanı Salah Hedemi de ofis açılışlarının, Filistin piyasasındaki Ürdün ve Kuveyt banka şubelerine ait portföylerin devralınmasından yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştiğini kaydetti. 

Hedemi, Amman'daki ofisin, Filistin piyasasındaki Ürdün ve Kuveyt bankalarının müşterileri ile Kudüs Bank'ın Filistin dışındaki yerel müşterilerine hizmet edeceğini bildirdi. 

Kudüs Bank'ın Filistin'de yaklaşık 40 şube ve temsilcilik ofisi bulunuyor. Filistin piyasasında ise halihazırda 6 Ürdün bankası faaliyet gösteriyor. 

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