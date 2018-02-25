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Küçüklere döviz yasağı mayısta

Neşe KARANFİL/ANKARA
25.02.2018 - 21:48 | Son Güncelleme:

REEL sektörün döviz borcuna ilişkin düzenlemenin ikinci ayağı geliyor. Küçük ve orta boy işletmeler için düzenleme yapıldı. Sırada döviz borcu yüksek olan şirketler var. Düzenleme hayata geçirilmeden önce veriler toplanmaya başlanacak.  Reel sektörün kur riskine yönelik çalışmalarda küçük işletmelere yönelik düzenleme 25 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete’de çıktı.Bu düzenleme için bir geçiş dönemi tanındığını ve mayıs ayında hayata geçirileceğini dile getiren ekonomi kurmayları, düzenlemenin dış şoklara karşı dayanıklılığı artıracağını, döviz kuru ve risk primi oynaklığını azaltacağını söylediler.

15 milyon dolar üstündeki işletmeler için ise öncelikle veri toplanacak. Bu kapsamda olan 2 bin 118 şirket bulunuyor. Döviz kredisi kullanan büyük firmaların aldıkları kredilerin Merkez Bankası’na bildirilmesine yönelik düzenleme de 17 Şubat’ta Resmi Gazete’de çıktı. İlk veriler 31 Aralık 2017 için gelecek. Bu bildirimlerin mart ayı sonuna kadar gelmesi gerekiyor. Yıllık bazda 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için dönemi takip eden birinci ayın sonuna kadar veriler Merkez Bankası’na bildirilecek.

Etiketler: döviz borcu , gazetehaberleri
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