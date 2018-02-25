Küçüklere döviz yasağı mayısta

15 milyon dolar üstündeki işletmeler için ise öncelikle veri toplanacak. Bu kapsamda olan 2 bin 118 şirket bulunuyor. Döviz kredisi kullanan büyük firmaların aldıkları kredilerin Merkez Bankası’na bildirilmesine yönelik düzenleme de 17 Şubat’ta Resmi Gazete’de çıktı. İlk veriler 31 Aralık 2017 için gelecek. Bu bildirimlerin mart ayı sonuna kadar gelmesi gerekiyor. Yıllık bazda 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için dönemi takip eden birinci ayın sonuna kadar veriler Merkez Bankası’na bildirilecek.