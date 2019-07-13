Küçükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı ortalama 23 lira

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKüçükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı ortalama 23 lira
GeriEkonomi Küçükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı ortalama 23 lira
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
13.07.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Küçükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı ortalama 23 lira

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küçükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı ortalama 23 lira

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı. Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttığını belirterek, "Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir." dedi.

Çelik, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu. Kurban Bayramı'nın simgesinin koç olduğunu anımsatan Çelik, geleneksel damak tadı ve fiyat olarak ekonomik olması nedeniyle her yıl bayramda çoğunlukla küçükbaş hayvanın tercih edildiğini söyledi.

Çelik, kurban kesecek vatandaşların hem sağlık hem de ekonomik açıdan küçükbaş hayvanları tercih etmelerinin faydalı olacağını vurgulayarak, Türkiye'de büyükbaş kurbanlığın 3 katı küçükbaş hayvan kesildiğini, bu sene de vatandaşların kurbanlık için koyun ve keçiyi tercih etmelerini beklediklerini ifade etti.

"Küçükbaş kurbanlık sıkıntısı yok"

Kurban Bayramı için piyasaya sürülen küçükbaş hayvan sayısının önceki seneler de olduğu gibi bu yıl da fazlasıyla yeterli olduğuna işaret eden Çelik, "Kurbanlık hayvan sayısında herhangi bir sıkıntı yok. Her yıl yaklaşık 2,5-3 milyon baş kesimi yapılan küçükbaş kurbanlık mevcudumuz bu yıl 4 milyon baş civarında. Onun için kurban kesecek vatandaşlarımız rahat olsunlar." diye konuştu.

Kurbanlık maliyetlerine ve fiyatlarına da değinen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:
"Yem maliyetleri bir yılda yaklaşık yüzde 45 yükseldi. Bunların da etkisiyle küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı. Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir."

Kurbanlık satışı yapanlardan birçoğunun evlerini bırakarak başka şehirlere gittiklerine dikkati çeken Çelik, bu kişilerin sosyal ihtiyaçları için belediyelerin yardım etmesi, kurban satış yerlerinin de şartlara uygun olması gerektiğini sözlerine ekledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Türkiye bunları bekliyor! Boyları 5 metreyi aştı
Bankaların altın, gümüş, platin kredilerine ilişkin düzenleme
2300 yıllık kalıntılar bulunuyor! Yerli yabancı binlerce kişi akın ediyor
Türkiye için ilk kez yapıldı! En değerliler belli oldu