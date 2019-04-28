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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.04.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Küçükbaş hayvanda 100 milyon hedefi

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Küçükbaş hayvanda 100 milyon hedefi

"Tarımda Milli Birlik Projesi" kapsamında düzenlenecek Hayvancılık Şurası'nda küçükbaş hayvan sayısının 4 yıl içinde 47 milyondan 100 milyona çıkarılması için atılması gereken adımlar ele alınacak.

"Tarımda Milli Birlik Projesi" kapsamında Antalya'da düzenlenecek Hayvancılık Şurası'nda Yeni Ekonomi Programı hedefleri arasında da yer alan küçükbaş hayvan sayısının 4 yılda 47 milyondan 100 milyona çıkarılması için yapılması gerekenler masaya yatırılacak.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğince (TÜDKİYEB) gerçekleştirilen organizasyon yarın başlayacak.
Organizasyona 80 ilden birlik başkanları ve yaklaşık 350 temsilci katılacak. Etkinlikte Yeni Ekonomi Programı hedefleri arasında da yer alan küçükbaş hayvan sayısının 4 yıl içinde 47 milyondan 100 milyona çıkarılması için atılması gereken adımlar ele alınacak, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü Büyütme ve Yenileme Destek Modeli'nin tanıtımı yapılacak ve sektörün sorunları tartışılacak.

Bu kapsamda düzenlenecek toplantılara Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin de katılması planlanıyor.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvancılığın bu ülkenin milli meselesi olduğunu vurgulayarak, "Hayvancılık Şurası'nda Ulusal Islah Programı kapsamında yürütülen çalışmaları ele alacak ve Türkiye'de hayvancılığın karşılaştığı sorunlara çözüm arayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarını yerine getirmek ve 4 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısını en az 100 milyona çıkarmak için yoğun çaba harcayacağız." diye konuştu.

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