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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.02.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Küçükbaş hayvan sayısı desteklerle arttı

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Küçükbaş hayvan sayısı desteklerle arttı

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği anaç koyun keçi ve gen kaynaklarını koruma gibi destekler sektöre ve dolayısıyla küçükbaş hayvan sayısının artmasına olumlu yansıdı" açıklamasında bulundu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvan sayısının 46,1 milyona ulaştığını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği anaç koyun keçi ve gen kaynaklarını koruma gibi destekler sektöre ve dolayısıyla küçükbaş hayvan sayısının artmasına olumlu yansıdı." dedi.

Çelik, AA muhabirine, 2018 yılı küçükbaş hayvancılık verilerini değerlendirdi.  Küçükbaş hayvan sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artarak 46 milyon 117 bine ulaştığını aktaran Çelik, koyun sayısının yüzde 4,5'lik artışla 35 milyon 195 bine, keçi sayısının da yüzde 2,7'lik artışla 10 milyon 922 bine yükseldiğini bildirdi.

Çelik, küçükbaş hayvan sayısının artmasının sektör adına artı değer taşıdığın ifade ederek, "İnsanlarımızın daha sağlıklı ve daha doğal beslenmesini milli mesele olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının karşılanmasında küçükbaş hayvancılık çok önemli. Küçükbaş hayvan sayısının kısa vadede 60 milyona çıkarılması gerekli. Bunun için yoğun çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Genç Çiftçi" ve "300 Koyun" projelerinin küçükbaş hayvan sayısının artmasına katkıda bulunduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu türden çalışmaları hem küçükbaş hayvan sayılarının artması hem de kırsalı canlandırma yönünde önemli faktörler olarak görüyoruz. Yetiştirici sayısının artması için verilen destekler çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği anaç koyun keçi ve gen kaynaklarını koruma gibi destekler sektöre ve dolayısıyla küçükbaş hayvan sayısının artmasına olumlu yansıdı."

Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce, 2018 yılı anaç koyun keçi desteği başvuruları için Koyun Keçi Bilgi Sistemi'nin 18-27 Şubat döneminde yeniden açılacağını dile getirdi.

5 YILDA 4,6 MİLYON ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 yıllık dönemde koyun sayısı yüzde 13 artarken keçi sayısı yüzde 5,6 yükseldi. Bu dönemde toplam küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 11,2'lik artışla 4 milyon 632 bin 219 arttı.

 

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