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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
24.09.2018 - 23:13, Son Güncelleme:

Küçük otellerin 1000 metrekare isyanı

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Küçük otellerin 1000 metrekare isyanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, imar barışında oteller başta olmak üzere, hastane, AVM, fabrika gibi ticari kuruluşların isteği üzerine yaptığı yapı kayıt belgesi hesap değişikliği küçük otellerin sevincini yarım bıraktı.

Sayıları on binleri bulan ve genelde belediye belgeli küçük oteller, iskana aykırı alanları 50, 100 metrekare bile olsa hesabın bin metrekareden yapılacak olmasına isyan etti. Hürriyet’e konuşan bir otel sahibi, “Benim otelimin tamamı bin metrekare, iskana aykırı alanım ise 100 metrekare. Bana 20 bin lira ödemem gerekirken, 200 bin lira hesap çıktı. 20 odalı bir otelim, bunu nasıl öderim” dedi. Bakanlığın, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinde yaptığı değişiklikle, “Yapı kullanım iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki aykırılıklarda, yapı yaklaşık maliyet bedeli aykırılıktan dolayı meydana gelen alan üzerinden hesap edilir. Yapılan aykırılık neticesinde herhangi bir alan kazanılmamışsa veya kazanılan alan bin metrekare ve/veya bu miktarın altında ise yapı yaklaşık maliyet bedeli bin metrekareden hesap edilir” hükmü getirildi.

KÜÇÜKLERE HAKSIZLIK

Tebliğ değişikliğiyle hesabın kaçak alan üzerinden yapılacağını duyunca çok sevindiklerini belirten bir otel sahibi, “Belediyeye gittik. Bize hesabı yine 200 bin lira çıkarınca şaşırdık. Meğerse bizim gibi küçük oteller, iskana aykırı alanımız kaç olursa olsun, bin metrekareye tamamlanacakmış. 500 büyük oteli rahatlatırken, on binlerce küçük oteli zor durumda bıraktılar. Ben 20 bin lira ödemem gerekirken, niye 200 bin lira ödeyeyim. Bu adaletsizliğin düzeltilmesini istiyoruz” dedi. Bir bakanlık yetkilisi ise kimin ne kadar aykırılığı varsa hesabın bunun üzerinden yapılması gerektiğine dikkat çekti.

TARİHİ BİNALAR YARARLANIYOR

Bir yanlışın da İstanbul’da tarihi yarımadaya ilişkin olduğunu belirten yetkili, “Tarihi yarımada sınırı çiziyorsun ama bilimsel bir çizgi değil bu. Çizginin dışında, iki adım ötede eski eserler, arkeolojik alanlar, binlerce tescilli yapı var, onlar affa giriyor. Çizginin içinde kalan tüm otellere, tescilli olsun olmasın, imar barışından yararlanamazsın, deyip mağdur ediyorsun. Hak kaybı oluşuyor. Sirkeci’de normal bina affa giremiyor. Bunun gibi tarihi yarımada içinde bin tane otel var ve yaklaşık 400 tanesi sıkıntı yaşıyor. Belediye, onları mühürlemekle, kapatmakla uğraşıyor oysa ülkeye döviz getiriyorlar ve tarihi de değiller. Bu yanlışın düzeltilmesi için tarihi yarımadada sınır çizmek yerine ‘2863 sayılı yasaya göre tescilli yapılar hariç’ denilerek imar barışından yararlanmalarına izin verilmeli” dedi.

 

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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