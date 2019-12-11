Küçük işletmeler ve girişimcilere ihracatın püf noktaları anlatılacak

Türkiye'nin 38 ilinde faaliyet gösteren Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği (AGMD), ülkenin ihracat artışına katkı vermek ve küçük işletmelerin dış ticaret korkularını yenmesini sağlamak amacıyla gümrük ve dış ticaret eğitimlerine başlayacak.



AGMD Başkanı Aslıhan Çelebi, AA muhabirine, dernek üyesi gümrük müşavirlerinin Türkiye'de 7 gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünün yer aldığı 38 ilde hizmet verdiğini söyledi.



Türk iş dünyasının "ihracatta korkak, ithalatta cesur" olduğunu belirten Çelebi, bunun en büyük nedeninin işletmelerin dış ticaret mevzuatı ile terminolojisini anlamamaları ve pazarlama bilgilerinin eksik kalmasından kaynaklandığını bildirdi. Çelebi, bu sorunun çözümüne katkı sağlamak için dernek olarak gümrük ve dış ticaret eğitimleri vermeyi amaçladıklarına işaret ederek, "Bu eğitimlerle KOBİ'ler, işletmeler ve girişimciler, ihracat, pazarlama ve gümrük konusunu rahatlıkla anlayıp, Türkiye'nin ihracat atağına dahil olabilecek." dedi.



Çelebi, dijitalleşmenin küçük işletmelere önemli ihracat gücü sağlamasına rağmen, bu konuda halen adım atılmadığına dikkati çekerek, ihracatın sadece büyük firmaların ve sanayicilerin yapabildiği bir iş olduğu algısının acilen kırılması gerektiğini ifade etti.



İhracatı küçük ya da büyük her işletmenin kolaylıkla yapabileceğini vurgulayan Çelebi, şöyle devam etti:



"Buna rağmen küçük işletmeler ve girişimciler ihracattan korkuyor. Nereye, nasıl ihracat yapabileceklerini, bu konularla ilgili bilgileri nasıl analiz edeceklerini bilemiyorlar. Hem ücretsiz hem de çok fazla bilgi ve veriyi özellikle Ticaret Bakanlığımızın dış ticaret müşavirliklerinden de alabilirler. Hizmet verdiğimiz 38 ilin yıllık ihracatı 18 milyar dolar, ithalatı ise 19,5 milyar dolar civarında. Bu rakamlar maalesef çok düşük. Vereceğimiz eğitimlerde katılımcıların dış ticaret mevzuat ve terminolojisini rahatlıkla anlayabilmelerini sağlayacağız."



"NİNELERİN ÖRDÜĞÜ PATİĞİ BİLE SATMAK MÜMKÜN"



Her pazarın satın alma alışkanlığı olduğunu belirten Çelebi, Türkiye içinde bile şehirden şehre satın alma alışkanlıklarının çok büyük farklılıklar gösterdiğini söyledi.



Çelebi, ihracatı yapılacak ürünlerin hangi pazarlara uygun olduğunu tespit etmenin önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"İhracat hayallerinizi ertelemeyin. Üretici olmanız gerekmiyor. Üretenlerin ürünleri için pazar bulmanız ve ihracat yapmanız mümkün. Hatta dünyada ihracatçıların en çok tercih ettiği yöntem de bu, üreticinin malını ihracat etmek. Doğru pazarla ninelerimizin ördükleri patikleri satmak bile mümkün. Hatta bu tarz ürünlere Avrupa, Amerika kıtalarından o kadar çok talep oluyor ki bulunduğunuz şehrin kadınları için önemli bir ekonomi yaratabilirsiniz. Dernek olarak özellikle ihracat rakamlarının daha düşük kaldığı, Antalya, Isparta, Burdur, Muğla, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray, Karaman, Konya, Samsun, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Amasya, Çorum, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Artvin, Rize, Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır, Erzurum, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de eğitim vereceğiz."