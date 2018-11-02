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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
02.11.2018 - 21:49, Son Güncelleme:

Küçük ev çağrısı

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Küçük ev çağrısı

Konut arzıyla talepteki uyumsuzluk nedeniyle 2 milyona yakın konut stoku oluştuğunu belirten Mint Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, “2040 yılına kadar 20 milyon konuta ihtiyaç var. Eğer bunları doğru büyüklükte yaparsak 400 milyar dolar tasarruf sağlarız. Maalesef gereksiz büyüklükte evler üretip israfa yol açıyoruz. Bir de enerji verimliliği standartlarına uyulursa bu tasarruf 550 milyar doları bulur” dedi.

Türkiye'de konut pazarında ihtiyaca ve talebe göre konut üretilemediği, bu nedenle stok oluştuğu belirtiliyor. Hane halkı sayısındaki azalmaya rağmen büyük metrekareli evlerin yapıldığı, bunun sadece son 3 yılda 50 milyar dolara yakın israfa yol açtığını söyleyen Mint İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, sektördeki sorunları ve çözüm önerilerini paylaşmak için basınla bir araya geldi. Altıoğlu’na göre gayrimenkul sektöründeki en önemli sorun ihtiyaç fazlası büyüklükte konut üretimi ve enerji verimliliğinin göz ardı edilmesi. Türkiye’de hem hane halkı sayısında hem de doğurganlık oranında düşüş olduğuna dikkat çeken Altıoğlu, büyük metrekareli evlerin elde kaldığını ifade etti. 

HANELER KÜÇÜLÜYOR

Türkiye’de ortalama konut büyüklüklerinin net 110-115 metrekare olduğunu belirten Altıoğlu, “Oysa doğurganlık hızı 1960’dan günümüze 6.3’den 2.07’ye düştü. Aynı hızla giderse 2040’da 1.22’ye düşecek. Yine hane halkı sayısı 1960’da 5.8’di, bugün 3.4’e geldi. 2040’a kadar öngörülen ise 2.3’e kadar düşmesi. Bu nedenle biz diyoruz ki gereksiz üretim ve israf neden. Biz 60-70 net metrekareye sahip konutlar üretmeliyiz. 2040 yılına kadar Türkiye’de ilave 20 milyon konut gerek. Eğer biz bugüne kadar olan hataları tespit edip, tekrarlamazsak ve doğru büyüklükte üretim yaparsa 2040’a kadar 400 milyar dolar tasarruf yaparız. Üstelik sadece inşaat maliyetini düşündüğümüzde bu tasarrufa ulaşıyoruz” dedi.

Küçük ev çağrısı


ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Göz ardı edilen diğer bir önemli bir konun da enerji verimliliği olduğunun altını çizen Altıoğlu, “Türkiye, mevcut ve inşa edeceği konutlarda 2040 yılına kadar olan süreçte uluslararası enerji verimliliği standartlarını uygulamazsa yıllık ortalama 7 milyar dolar olmak üzere toplamda 150 milyar dolar tasarruf imkanını kaçırma olasılığı ile karşı karşıya” dedi. Hem enerji verimliliği hem de doğru büyüklükte konut üretimi konusunda bir çalışma yapıp kamu yetkilileri ile paylaştıklarını belirten Altıoğlu bu konuda hükümetin desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Küçük ev çağrısı

TÜRKİYE’DE 2 MİLYON KONUT STOKU VAR

TÜRKİYE’deki konut stokunun yaklaşık 2 milyon olduğunu belirten Altıoğlu, “2018’de bekle-gör dönemi yaşandı. Bu yılın ilk yarısında alınan inşaat ruhsatı yüzde 50 düştü. Yılın ikinci yarısını da katınca inşaat ruhsatlarında toplam yüzde 60’lık bir düşüş bekliyoruz. İş hacmi azalıyor ama olumlu yanına bakarsak stoklar da eriyecek. Görünen o ki 2019 yılı da çok heyecanlı geçmeyecek. Bu dönem bizim geçmişin muhasebesini yaptığımız, hatalarla yüzleşip doğru çözümler geliştirdiğimiz bir dönem olmalı. 2 milyon konut stoku panik yaratacak bir rakam değil. Çünkü yıllık ihtiyacımız yaklaşık 1 milyon” dedi.

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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