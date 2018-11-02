Küçük ev çağrısı

Türkiye'de konut pazarında ihtiyaca ve talebe göre konut üretilemediği, bu nedenle stok oluştuğu belirtiliyor. Hane halkı sayısındaki azalmaya rağmen büyük metrekareli evlerin yapıldığı, bunun sadece son 3 yılda 50 milyar dolara yakın israfa yol açtığını söyleyen Mint İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, sektördeki sorunları ve çözüm önerilerini paylaşmak için basınla bir araya geldi. Altıoğlu’na göre gayrimenkul sektöründeki en önemli sorun ihtiyaç fazlası büyüklükte konut üretimi ve enerji verimliliğinin göz ardı edilmesi. Türkiye’de hem hane halkı sayısında hem de doğurganlık oranında düşüş olduğuna dikkat çeken Altıoğlu, büyük metrekareli evlerin elde kaldığını ifade etti.

HANELER KÜÇÜLÜYOR



Türkiye’de ortalama konut büyüklüklerinin net 110-115 metrekare olduğunu belirten Altıoğlu, “Oysa doğurganlık hızı 1960’dan günümüze 6.3’den 2.07’ye düştü. Aynı hızla giderse 2040’da 1.22’ye düşecek. Yine hane halkı sayısı 1960’da 5.8’di, bugün 3.4’e geldi. 2040’a kadar öngörülen ise 2.3’e kadar düşmesi. Bu nedenle biz diyoruz ki gereksiz üretim ve israf neden. Biz 60-70 net metrekareye sahip konutlar üretmeliyiz. 2040 yılına kadar Türkiye’de ilave 20 milyon konut gerek. Eğer biz bugüne kadar olan hataları tespit edip, tekrarlamazsak ve doğru büyüklükte üretim yaparsa 2040’a kadar 400 milyar dolar tasarruf yaparız. Üstelik sadece inşaat maliyetini düşündüğümüzde bu tasarrufa ulaşıyoruz” dedi.







ENERJİ VERİMLİLİĞİ



Göz ardı edilen diğer bir önemli bir konun da enerji verimliliği olduğunun altını çizen Altıoğlu, “Türkiye, mevcut ve inşa edeceği konutlarda 2040 yılına kadar olan süreçte uluslararası enerji verimliliği standartlarını uygulamazsa yıllık ortalama 7 milyar dolar olmak üzere toplamda 150 milyar dolar tasarruf imkanını kaçırma olasılığı ile karşı karşıya” dedi. Hem enerji verimliliği hem de doğru büyüklükte konut üretimi konusunda bir çalışma yapıp kamu yetkilileri ile paylaştıklarını belirten Altıoğlu bu konuda hükümetin desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.





TÜRKİYE’DE 2 MİLYON KONUT STOKU VAR



TÜRKİYE’deki konut stokunun yaklaşık 2 milyon olduğunu belirten Altıoğlu, “2018’de bekle-gör dönemi yaşandı. Bu yılın ilk yarısında alınan inşaat ruhsatı yüzde 50 düştü. Yılın ikinci yarısını da katınca inşaat ruhsatlarında toplam yüzde 60’lık bir düşüş bekliyoruz. İş hacmi azalıyor ama olumlu yanına bakarsak stoklar da eriyecek. Görünen o ki 2019 yılı da çok heyecanlı geçmeyecek. Bu dönem bizim geçmişin muhasebesini yaptığımız, hatalarla yüzleşip doğru çözümler geliştirdiğimiz bir dönem olmalı. 2 milyon konut stoku panik yaratacak bir rakam değil. Çünkü yıllık ihtiyacımız yaklaşık 1 milyon” dedi.