Küçük esnaf için vergi zamanı
Bu yılın vergileme dönemi küçük esnafla başlıyor. Manav, kuaför, kasap, marangoz gibi küçük esnaf şubat ayında geçen yılın kazancını beyan edecek.
Beyannameler 25 Şubat tarihine kadar verilebilecek. Basit usulden sonra mart ayında gelir vergisi mükellefleri gelirlerini beyan edecekler. Ev sahipleri de mart ayında gelirlerini bildirecekler.
Gelir İdaresi Başkanlığı şubat ayında beyanname verecek olan basit usul mükellefler için bir rehber hazırladı. Buna göre basit usulde vergilendirilmek için öncelikle kendi işinde bilfiil çalışıyor olmak gerekiyor. Rehbere göre basit usulde vergilendirilmenin bazı özel şartları var. Buna göre satın aldıkları malları işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarları 2018 yılı için 100 bin lira veya yıllık satışları tutarının 2018 takvim yılı için 148 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Şubat ayında beyanname verecek olan basit usul mükellefler geçen yılın tutarlarını esas alacak. Rehberde basit usule ilişkin bir de örnek verildi. Bartın ilinde manavlık yapan ve basit usulde vergilendirilen mükellef A’nın (1 Ocak 2018-31 Aralık 2018) tarihleri arasında yapmış olduğu alımlar 92 bin lira, satışlarının tutarı 133 bin lira, mükellefin işyeri kira tutarı da 4 bin 500 liraysa, 2018 yılı için belirlenen yıllık alım haddi 100 bin lira, yıllık satış haddi 148 bin lira ve kira bedeli de 4 bin 900 liranın altında olduğu için basit usulde vergilendirmeye devam edecek.
İLK TAKSİT 28 ŞUBAT
Geliri sadece basit usulde tespit edilen mükellefler 25 Şubat 2019 tarihine kadar yıllık gelir vergisi beyannamelerini defter-beyan sistemi üzerinden kayıtlı bulundukları vergi dairesine gönderecekler. 2018 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksidin de 30 Haziran tarihine kadar ödenmesi şartı bulunuyor. Ancak 30 Haziran hafta sonuna denk geldiği için 1 Temmuz’a kadar ödeme yapılabilecek. Basit usuldeki mükellefler eğer başka bir gelirleri varsa bunu da mart ayı içinde beyan edecekler. Rehberde bu duruma ilişkin de bir örnek verildi. Antalya’da terzilik yapan bir mükellef 2018 yılında ticari kazanç olarak 50 bin lira, yine 2018 yılında 22 bin lira konut kira geliri elde etmişse, basit usulde tespit edilen ticari kazancı için 25 Şubat tarihine kadar beyanname verecek. Kira geliri için ise yıllık gelir vergisi beyannamesini 1-25 Mart tarihleri arasında gönderecek.
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