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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.05.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Küba'dan Havana'nın 500. kuruluş yıl dönümüne özel fuar

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Küba'dan Havana'nın 500. kuruluş yıl dönümüne özel fuar

Karayipler ülkesi Küba, başkent Havana'nın 500'üncü kuruluş yıl dönümünü, 6-11 Mayıs'ta düzenlenecek uluslararası turizm fuarıyla kutlayacak.

Karayipler ülkesi Küba, başkent Havana'nın 500'üncü kuruluş yıl dönümünü, Uluslararası Küba Turizm Fuarı ile karşılayacak.

Küba Turizm Bakanlığınca organize edilen Uluslararası Küba Turizm Fuarı (FITCUBA), 6-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Fuara, dünyanın çeşitli ülkelerinden seyahat acenteleri, hava yolu şirketleri, oteller ve ilgili dernekler katılacak. Bu yıl 39'uncusu düzenlenen etkinliğin misafir ülkesi İspanya olarak belirlenirken, fuarın ana temasını turizm etkinlikleri ve teşvikleri oluşturacak. 

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, AA muhabirine, bu yılki Uluslararası Küba Turizm Fuarı'nda aynı zamanda Havana'nın 500'üncü yıl dönümünü kutlayacaklarını söyledi. 

Söz konusu fuara geçen yıl 62 ülkeden 3 bini aşkın ziyaretçinin katıldığını belirten Nunez, "Bu yıl Küba'yı ziyaret eden turist sayısını yüzde 7,4 artırmayı hedefliyoruz. Uluslararası Küba Turizm Fuarı'nın bu hedefimize ulaşmamızda yardımcı olacağını düşünüyorum." dedi. 

Küba'yı geçen yıl 4,7 milyon turistin ziyaret ettiği bilgisini veren Nunez, "Bu yıl 5,1 milyon turistin Küba'ya gelmesini ve turizm gelirlerinin 3 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Bu rakam geçen yıl 2 milyar dolar seviyesindeydi." diye konuştu. 

TÜRK TURİSTLERİN SAYISINDA ARTIŞ 

Türkiye ve Küba arasındaki turizm ilişkilerine de değinen Nunez, şöyle konuştu: 

"Türkiye'den Küba'yı ziyaret eden turist sayısı artıyor. 2014'te yaklaşık 6 bin Türk turist ülkemize gelirken, geçen yıl bu sayı 18 bine yaklaştı. Küba'nın Türk turistler için çok cazip olduğunu düşünüyorum. Türk Hava Yollarının haftada 3 uçuşu var, yakında bu sayının 4'e yükselmesini bekliyoruz. Küba'nın kültürü, tarihi, turizm altyapısı ve insanları gibi özelliklerinden dolayı daha çok Türk turisti ağırlamak için potansiyeli olduğunu düşünüyorum." 

Nunez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te Küba'ya düzenlediği ziyaret kapsamında iki ülkenin turizm bakanlıkları arasında iş birliğini artırmaya yönelik bir anlaşma imzalandığını, şubat ayında da Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un ülkeyi ziyareti sırasında turizm alanında yeni bir iş birliği anlaşmasına imza atıldığını ifade etti. 

SAĞLIK TURİZMİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARINDAN BİRİ

İki ülkenin turizm alanında daha yoğun çalışabileceğini vurgulayan Nunez, "Sağlık, termal ve iş turizmiyle otel yönetimi gibi alanlarda Türkiye'nin büyük bir deneyimi var. Bu 4 alanda daha çok çalışabilir, bilgi paylaşımı yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu. 

Nunez, Küba'nın sağlık alanında önemli bir gelişim gösterdiğine işaret ederek, ülkenin sağlık alanında birçok uzmanlaşmış kurumu, doktoru ve altyapısı olduğunu dile getirdi. 

Ülkede herkese ücretsiz sağlık hizmeti sağlandığını ve bu alanda edilen deneyimi turizmde kullanmaya çalıştıklarını belirten Nunez, şunları kaydetti: 
"Küba'nın profesyonel bir sağlık sistemi var. Bu alan Küba için bir gelir kaynağı ama insanların sağlığıyla oynamıyor, suistimal etmiyoruz. Küba Sağlık Hizmetleri Kurumu bu alanda kapsamlı bir sistem sağlamakla görevli. Türkiye'de de hastaların tedavileri için Küba'ya gönderilmesine yönelik Küba Sağlık Hizmetleri Kurumunun iş birliği yaptığı kurumlar var. Türkiye'den her yıl 100'ü aşkın hasta kanser tedavisi için Küba'ya gidiyor. Sağlık turizmi iki ülke arasındaki iş birliği alanlarından bir tanesi." 

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