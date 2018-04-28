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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
28.04.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Kruvaziyer turizmin gözdesi Türkiye

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Kruvaziyer turizmin gözdesi Türkiye

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra coğrafi konumu, turizm sektöründe son yıllarda atılan adımlar, Türkiye'yi Avrupa kruvaziyer pazarının gözde ülkesi haline getirdi.

İklimi, eşsiz kumsalları ve tarihi eserleriyle gözde destinasyonlardan Türkiye, kruvaziyer turizmi açısından da tercih edilen ülkeler arasında önemli yer tutuyor.

Barselona, Civitavecchia, Venedik ve Pire limanlarına önemli alternatif olan Türkiye’deki limanlar coğrafi açıdan dikkati çekiyor.

Son 5 yılda Türkiye'ye 5 bin 284 gemiyle 6 milyon 855 bin 191 ziyaretçi geldi. Bu yılın ilk 3 ayında ise Türkiye'yi ziyaret eden 8 gemi, 4 bin 258 yolcu getirdi.

Geçen yıl Türkiye'de 16 limandan kruvaziyer yolcu hareketi gerçekleşirken, Kuşadası, İstanbul, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Antalya, bu gemilerin sıkça uğradığı limanlar arasında yer aldı.

Kruvaziyer turizmi sadece yabancılara değil, yerli turistlere de alternatif ve farklı tatil deneyimi yaşama şansı sunuyor.

Dünyada birçok turistin tercih ettiği kruvaziyer turlarına, Türklerin de ilgisi hızla artıyor. Bu kapsamda Kuşadası, İzmir ve İstanbul katılımlı gemi seyahatleri giderek yaygınlaşıyor. Türkler gemi seyahatinde en çok sıcak bölgeleri tercih ediyor.

Kruvaziyer gemileri konfor ve sundukları seçenekler açısından 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Yolcular, tur kapsamında birçok ülkeyi ziyaret etme imkanı buluyor.

Aileler de dahil olmak üzere birçok farklı yolcu tipine uyabilecek çeşitlilikte seyir seçenekleri, özellikle kısa süreli turlarda ekonomik ve kaliteli tatil imkanları da kruvaziyer gemilerine talebi artırıyor.

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