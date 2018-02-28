Krizde sabretti Rusya’yı kazandı

Yıl sonunda 750 milyon lira ciro ulaşmayı planlayan şirket, bu cironun önemli bir bölümünü de ihracattan elde edecek. 2018’de mağaza sayısının 450’ye ulaşacağını söyleyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Yurtdışında her hafta 1 mağaza açacağız. Ancak bunlar kolay olmuyor. Almanya ile bir takım sorunlar yaşandı ama bu bizi daha çok hırslandırdı. İspanya’nın en gergin olduğu dönemde mağaza açtık. Rusya ile yaşanan uçak krizinde çok zorlandık ama hiç vazgeçmedik. Rusya şuan en çok kazandığımız ülkelerden biri oldu” dedi.

80 MİLYON TL YATIRIM

Orka Holding olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Orakçıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çalışan sayımızı da 500 kişi artırarak 3 bin 400’e yükseltmek istiyoruz. Bu yıl sonunda mağaza sayısı hedefimiz, yurt içi ve yurtdışında toplam 450’ye ulaşmak. Bu yıl ilk kez Kamerun, Cezayir, Libya, Suudi Arabistan ve Tunus pazarlarına gireceğiz. Diğer mağazalar da Almanya, Rusya, İtalya’nın da olduğu ülkelerde açılacak. Yurt içi ve yurtdışında toplamda 80 milyon TL’lik bir yatırım hedefliyoruz. 2019 sonunda iç ve dış pazar satış rakamları eşitlenecek. 2023 yılında ise yurtdışı mağazalarının sayısının yurt içinden daha yüksek olmasını, yurt içinde 500 ve yurtdışında 1000 mağaza ile toplamda 1500 mağazaya sahip olmayı hedefliyoruz. Ayrıca 2023’te online mağazaların cirodaki payı yüzde 25 olacak.”

73 ÜLKEDE FAALİYETTE

82 ülkeden alım heyetlerini İstanbul’da ağrıladıklarını anlatan Süleyman Orakçıoğlu, şu bilgileri verdi: “Yurtdışında Türkiye’ye karşı olumsuz algı yaratma çabalarının arttığı bir dönem olmasına rağmen, düzenlediğimiz bayi toplantısına ilgi çok yoğun. Bu hem Türkiye’ye hem de Türk ürünlerine duyulan güvenin dünyada nasıl bir çekim gücü oluşturduğunun kanıtı. Bu organizasyon bir hafta daha sürecek ama daha şimdiden aldığımız siparişler, geçen yıla göre yüzde 34 artarak 750 bin adete ve 25 milyon dolarlık değere ulaştı. 73 ülkede 160 mağazaya sahibiz. Yurtdışı ciromuz 60 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin geçen yıl hazır giyim ihracat artışı yüzde 0.5 olurken, Orka Holding olarak ihracatımız yüzde 70 arttı. Ancak daha önemlisi, reel sektör olarak büyük mücadele verdiğimiz Türkiye ekonomisi için yarattığımız katma değer oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2017 yılında Türkiye ihracatı ortalama kilogram birim fiyatı 1.36 dolar olurken Orka Holding olarak üç markamızla ortalama 75 dolara ulaştık.”