Kritik zafer... Ortalık yeniden tozduman
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Philip Lee'nin partisinden istifa ederek Liberal Demokrat Partiye geçmesiyle Boris Johnson başbakanlığındaki hükümet, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Muhalefet de İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını engellemeye yönelik kritik bir oylamayı kazandı. Boris Johnson'ın erken seçimi gündeme getirmesi bekleniyor. Öte yandan İngiliz sterlini AB referandumunun yapıldığı 2016'nın haziran ayından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.
Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinin 10 milletvekilinin dışarıdan desteğiyle ve 1 milletvekili farkla kurulan azınlık hükümetinin Başbakanı Johnson, Lee'nin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle hükümet etme çoğunluğunu yitirdi.
Avam Kamarası'nda muhalefet partileri bugün, Johnson'ın anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini önleyecek bir yasa çıkarmak üzere parlamento gündemini kendi kontrollerine almak için girişimde bulunacak. Muhafazakar Parti içinde Johnson karşıtı milletvekillerinin de muhalefetle hareket etmesi bekleniyor.
Johnson'ın oylamaları kaybetmesi durumunda erken seçim kararı alma ihtimali bulunuyor.
MUHALAFETİN ZAFERİ
İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı.
Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yarın parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alıp milletvekillerine veren teklif 301'e karşı 328 oyla kabul edildi.
Oylama sonucu, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda aldığı ilk kritik yenilgi oldu.
Bu akşamki oylama milletvekillerine yarın parlamentoya anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir yasa tasarısı sunma imkanı verecek.
Avam Kamarası'nın yasama işlemlerini yarın tamamlaması halinde tasarı parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'na havale edilecek.
Muhalefet partileri Lordlar Kamarası'ndaki süreci de hızla tamamlayarak tasarıyı cuma akşamı yasalaştırmayı hedefliyor.
Boris Johnson'ın ise erken seçimi gündeme getirmesi bekleniyor.
BREXIT SONRASI BÜYÜK KAYIP
İngiltere’nin AB’den çıkış tarihi olan 31 Ekim'e haftalar kala AB ile halen kalıcı bir anlaşmaya varılmamış olması, anlaşmasız ayrılık kartının halen masada tutulmasına ek olarak, ülkede genel seçim ihtimalinin artmasıyla İngiliz sterlini ABD doları karşısında gün içinde 1,20 seviyesinin altını gördü.
İngiliz sterlini AB referandumunun yapıldığı 2016'nın haziran ayından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.
SON DURUM
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalarak 7.268,19 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 azalarak 11.911,86 puandan kapandı.
Analistler, Avrupa pay piyasalarının; İngiltere'de Brexit kördüğümüyle gelişen siyasi belirsizliklerin etkisinde kaldığını belirterek, Boris Johnson başbakanlığındaki hükümetin parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesinin ülkede erken seçim kararının alınmasını gündeme getirebileceğini ifade etti.
Analistler, siyasi belirsizliklerin Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesini sağlayabileceğine de işaret etti.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,02 yükselişle 1,0968 seviyelerinde işlem gördü.
AVRUPA DA DÜŞTÜ
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,23 azalarak günü 379,80 puandan kapattı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 azalarak 5.466,07 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,25 düşerek 21.399,23 puana geriledi.
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