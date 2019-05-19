Kritik üründe yerli üretim hamlesi
SANAYİ üretiminde kritik ürünlerin yerlileştirilmesi sürecini hızlandırmak istediklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Uçtan Uca Yerlileştirme Programı”nda son noktaya geldiklerini söyledi.
SAHA İstanbul’un 3. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Varank, SAHA İstanbul’un kümelenme modeliyle sadece savunma sanayi için değil, sanayinin tüm alanları için de öncü ve örnek bir yapılanma ortaya koyduğunu belirtti. Varank, özetle şunları söyledi: “İstikrarlı bir savunma sanayi, birçok paydaşın bir araya gelmesiyle, güçlerini enerjilerini ve teknolojilerini birleştirmesiyle, yani ancak ve ancak işbirliği ile mümkün olabilir. SAHA İstanbul Kümelenmesi’nin başarısının altında yatan da işte bu işbirliği kültürü ve kararlılıktır. Sizlerin çalışmaları sayesinde birçok ürün yerli ve milli olarak üretilmeye, hatta ihraç edilmeye başladı.
TÜRKİYE’YE YAYACAĞIZ
Varank, “Uçtan Uca Yerlileştirme Programı”nın detaylarını da yakında açıklayacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Program kapsamında diğer bakanlıklarla da uyum içinde çalışarak, bu ürünleri Ar-Ge aşamasından ticarileşmeye, hatta ihracat aşamasına kadar takip edip destekleyecek, her aşamada sanayicilerimizin yanında olacağız. Tüm bu programlarla uzun dönemli iş birlikteliklerinin kurulmasını ve ortaya çıkacak sinerji ile yüksek katma değerli ürün üretimimizin hızlanmasını hedefliyoruz.”
CAZİBE MERKEZİ OLDU
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da, SAHA İstanbul’un Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 2. büyük sanayi kümelenmesi olduğunu söyledi. SAHA İstanbul’un 27 kurucu üye ile 2015 yılında yola çıktığını hatırlatan Bayraktar, “Bugün ise 391 üyesi var. SAHA İstanbul’da yüzde 13 büyük ölçekli 50, yüzde 87 oranında ise 341 KOBİ ölçeğinde firma yer alıyor” dedi. Başlangıçta, Türkiye ekonomisinin 100 bine yakın sanayi kuruluşunun, 54 üniversitenin, 14 Teknopark’ın, 52 tersanenin yer aldığı, sanayi üretiminin yüzde 54’nü gerçekleştiren Kuzey Marmara’daki firmaların SAHA İstanbul çatısı altında buluşturulmasının düşünüldüğünü aktaran Bayraktar, “Artık SAHA İstanbul, yakaladığı ivme ve büyüme ile her bölgeden firmaların katıldığı Türkiye kümelenmesi haline gelmiştir. Cazibe merkezi olmuştur” açıklamasını yaptı.
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