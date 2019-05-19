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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/İSTANBUL
19.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kritik üründe yerli üretim hamlesi

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Kritik üründe yerli üretim hamlesi

SANAYİ üretiminde kritik ürünlerin yerlileştirilmesi sürecini hızlandırmak istediklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Uçtan Uca Yerlileştirme Programı”nda son noktaya geldiklerini söyledi.

SAHA İstanbul’un 3. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Varank, SAHA İstanbul’un kümelenme modeliyle sadece savunma sanayi için değil, sanayinin tüm alanları için de öncü ve örnek bir yapılanma ortaya koyduğunu belirtti. Varank, özetle şunları söyledi: “İstikrarlı bir savunma sanayi, birçok paydaşın bir araya gelmesiyle, güçlerini enerjilerini ve teknolojilerini birleştirmesiyle, yani ancak ve ancak işbirliği ile mümkün olabilir. SAHA İstanbul Kümelenmesi’nin başarısının altında yatan da işte bu işbirliği kültürü ve kararlılıktır. Sizlerin çalışmaları sayesinde birçok ürün yerli ve milli olarak üretilmeye, hatta ihraç edilmeye başladı.

TÜRKİYE’YE YAYACAĞIZ

Varank, “Uçtan Uca Yerlileştirme Programı”nın detaylarını da yakında açıklayacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Program kapsamında diğer bakanlıklarla da uyum içinde çalışarak, bu ürünleri Ar-Ge aşamasından ticarileşmeye, hatta ihracat aşamasına kadar takip edip destekleyecek, her aşamada sanayicilerimizin yanında olacağız. Tüm bu programlarla uzun dönemli iş birlikteliklerinin kurulmasını ve ortaya çıkacak sinerji ile yüksek katma değerli ürün üretimimizin hızlanmasını hedefliyoruz.”

CAZİBE MERKEZİ OLDU

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da, SAHA İstanbul’un Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 2. büyük sanayi kümelenmesi olduğunu söyledi. SAHA İstanbul’un 27 kurucu üye ile 2015 yılında yola çıktığını hatırlatan Bayraktar, “Bugün ise 391 üyesi var. SAHA İstanbul’da yüzde 13 büyük ölçekli 50, yüzde 87 oranında ise 341 KOBİ ölçeğinde firma yer alıyor” dedi. Başlangıçta, Türkiye ekonomisinin 100 bine yakın sanayi kuruluşunun, 54 üniversitenin, 14 Teknopark’ın, 52 tersanenin yer aldığı, sanayi üretiminin yüzde 54’nü gerçekleştiren Kuzey Marmara’daki firmaların SAHA İstanbul çatısı altında buluşturulmasının düşünüldüğünü aktaran Bayraktar, “Artık SAHA İstanbul, yakaladığı ivme ve büyüme ile her bölgeden firmaların katıldığı Türkiye kümelenmesi haline gelmiştir. Cazibe merkezi olmuştur” açıklamasını yaptı.

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