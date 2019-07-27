Kritik anlarda "milli teknoloji" konuşturacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKritik anlarda "milli teknoloji" konuşturacak
GeriEkonomi Kritik anlarda "milli teknoloji" konuşturacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
27.07.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Kritik anlarda "milli teknoloji" konuşturacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kritik anlarda "milli teknoloji" konuşturacak

Olağanüstü hallerde ve kriz zamanlarında TSK iletişiminin kesintisiz ve güvenle sürdürülmesi amacıyla yerli ve milli olarak geliştirilen EPM Modem Sistemi bu yıl teslim edilecek. Bu teknoloji temel alınarak devlet yöneticileri ve kurumları arasındaki iletişim için de Devlet İçin Güvenli Haberleşme Sistemi de geliştiriliyor.

Askeri ve sivil alanda yönetici ve kurumlar arasındaki iletişimin olağanüstü durumlarda ve kriz zamanlarında güvenle ve kesintisiz sürdürülmesine yönelik çalışmalar da önemli mesafe alındı. Savunma, haberleşme, uydu sistemleri, siber güvenlik, modelleme ve simülasyon sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışına yönelik ürün ve çözümler sunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ iştiraki CTech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ, güvenli haberleşme alanında çeşitli sorumluluklar üstleniyor.

Olağanüstü hallerde ve kriz zamanlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) iletişiminin kesintisiz ve güvenle sürdürülmesi amacıyla yerli ve milli olarak geliştirilen EPM Modem Sistemi, göreve hazırlanıyor.  Bu yıl TSK'ye teslim edilecek EPM Modem Sistemi, karada ve denizde dinleme ve karıştırmaya dayanıklı şekilde iletişim kurmasına olanak sağlayacak. Haberleşme sistemlerine yönelik olası tehditlere ve beklenmeyen girişimlere karşı güvenli ve güçlü bir linkin kurulması önem taşıyor. Bu konuda EPM dalga şekli önemli bir özellik olarak ön plana çıkıyor.

EPM modem, frekans bozucu etkilere karşı yüksek güvenlik sağlayan dalga şekli kullanıyor. Geniş bant içinde frekans atlama yeteneği ve ağ kontrol mesajlarının korumalı olması kanalın güvenliğini artırıyor. Yazılım tabanlı radyo uygulaması, güncellemeleri ve yeni dalga şekillerinin eklenmesini kolay hale getiriyor. Bir modem kutusu 6 haberleşme kanalına kadar destek veriyor ve 6 kanal aynı anda çalıştırılabiliyor.

Kritik anlarda milli teknoloji konuşturacak
SİVİL İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM YOLDA

EPM modem teknolojisinin geliştirilmesiyle bu teknolojiyi temel alan, olağanüstü hallerde ve kriz zamanlarında devlet iletişiminin kesintisiz ve güvenle sürdürülmesini hedefleyen Devlet İçin Güvenli Haberleşme Sistemi (DEVSAT) için çalışmalar da devam ediyor.

DEVSAT, her zaman ve her yerde, kesintisiz, güvenli, dayanıklı, bastırılamaz, karıştırılamaz çalışan bir haberleşme sistemi olarak tasarlandı.
Türk mühendislerinin çabasıyla, 20 yılı aşkın süren teknoloji geliştirme çalışmalarının bir bütünü olarak gerçekleştirilen DEVSAT'ın merkezinde Türkiye ve ülke ihtiyaçları yer alıyor. DEVSAT, TÜRKSAT altyapısının en verimli şekilde kullanılmasına amacıyla özgün olarak şekillendirildi.

Kritik anlarda milli teknoloji konuşturacak
15 TEMMUZ FAKTÖRÜ

Sistem, 15 Temmuz darbe girişimi gibi olağanüstü durumlarda, yöneticilerin ve devlet kurumlarının içinde bulundukları ortamdan bağımsız olarak, karada, havada ve denizde sorunsuz ve güvenli (dinleme ve karıştırmaya dayanıklı) haberleşmelerine, kendi aralarında, devlet kademeleriyle ve halkla rahatlıkla temas kurmalarına olanak sağlayacak.

Halihazırda kullanılmakta olan haberleşme ağlarına güvenli bir alternatif sunan DEVSAT, kriz zamanlarında, afetlerde, güvenlik risklerinin bulunduğu ortamlarda, haberleşme altyapısından bağımsız olarak kullanılabilecek. Sistem, gerektiğinde haberleşme altyapısına kolayca entegre olabilecek.

Devletin önemli kademeleri için geliştirilen sistem, hızla sonuca ulaştırılarak kullanılmayı hedefliyor. Her türlü karıştırma ve bastırma teşebbüsüne karşı frekans atlama ile karşı koyan sistem, 100 Mb/s veri hızına ulaşabilecek.  Düşük operasyon maliyetine sahip sistem, çabuk kurulumuyla kısa sürede faaliyete geçebilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Memur ve memur emeklilerinin gözü 1 Ağustos'ta
Tatilcilere çok önemli uyarı: Bu tuzağa düşmeyin
10 yıl hosteslik yaptı! Şehir hayatını bırakıp çiftçi oldu
50 milyon dolarlık yatırımla başladı! Projenin adı Kızılelma