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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.07.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Kriptopara piyasa hacmi 270 milyar doların üzerinde

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Kriptopara piyasa hacmi 270 milyar doların üzerinde

Facebook çıkarmayı düşündüğü kriptopara birimi Libra'ya ilişkin olarak gelen eleştiriler piyasaya toparlanma getirdi.

Kripto para birimleri piyasalarında kısa dönem yatırımcıların etkisiyle başlayan dalgalı seyir ve yasa yapıcıların Facebook'un kripto para projesi Libra'ya yönelik ağır eleştirilerinin ardından piyasada görülen hafif toparlanmayla piyasa hacmi 270 milyar dolara yükseldi.

Kripto para birimlerine yönelik üst düzey devlet yetkilileri açıklamaları ve Libra'ya yönelik yorumların ardından yatırımcılarda görülen endişeli seyirle Çarşamba günü piyasa genelinde düşüş eğilimi görülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin para olmadıklarını ve Facebook'un finansal hizmet vermek istiyorsa diğer bankalarla aynı kurallara uyması gerektiği yorumlarının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de Trump'a paralel olarak Libra'nın güçlü kurallar olmadan kabul edilmeyeceğini söylemişti. Le Maire, diğer para birimleriyle aynı fırsatları sunan fakat aynı kural ve sorumluluklara uymayan para birimlerinin kabul edilmeyeceğin belirtmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Baş Ekonomisti Gita Gopinath da, Libra’nın finansal katılımı büyütmeye yardımcı olabileceğini; ancak, tüketicilerin korunması, verilerin gizliliği ve "arka kapı dolarizasyonu" gibi endişeleri de beraberinde getirdiğini söyledi. IMF’in Libra konusunda endişelerini ve olası riskleri ortaya koyduğuna dikkat çeken Gopinath, "Dünya genelinde regülatörlerin gelişmeleri dikkatle izlemelerinin ve doğru adımları atmak konusunda çok geç kalmamalarının sağlanması çok önemli" diye uyardı.

Söz konusu gelişmelerin ardından başlayan düşüş eğiliminin, düzeltme hareketinin ardından toparlanmasıyla piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.72 artışla 9 bin 918 dolara yükseldi ve 176 milyar 792 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.3ünü oluşturdu.

Toplam 2,352 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 9.14, yüzde 6.25, yüzde 1.97, yüzde 1.55, yüzde 0.89, yüzde 0.64, yüzde 0.41 ve yüzde 0.34 ile sırasıyla yalnızca Lambda, ABBC Coin, U Network, UNUS SED LEO, Crypto.com, Clipper Coin, Energi ve Huobi Token düştü. En büyük 100'deki artış eğilimine yüzde 26.01 ile 45inci sıradaki Nano öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte 16.78 ile en çok Litecoin değer kazanırken, söz konusu artışın etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 5.0 artışla 270 milyar 561 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 82 milyar 209 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.72

Ethereum yüzde 8.59

Ripple yüzde 5.47

Litecoin yüzde 16.78

Bitcoin Cash yüzde 4.32

Tether yüzde 0.79

EOS yüzde 7.02

Binance Coin yüzde 8.18

Bitcoin SV yüzde 13.32

Stellar yüzde 4.26 yükseldi.

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