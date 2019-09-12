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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) 
12.09.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Kripto paralardan en büyük 100'den 75'i düştü

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Kripto paralardan en büyük 100'den 75'i düştü

Kripto para birimi piyasasında bir süredir etkili olan düşüş eğiliminin devam etmesiyle en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 75i düştü.

Küresel ticari gerilimler ve Brexit süreci belirsizliğinin küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu baskının yanında kripto para birimlerine yönelik yasal düzenlemelerin belirsizliğini korumasıyla piyasadaki yatay seyir devam ediyor.

Bunun yanında Facebook'un kripto para birimi Libra'nın İsviçre yasal düzenlemeleri kapsamında inceleneceği açıklaması Bitcoin'e olumlu yansıdı. Libra Birliğinden Çarşamba günü yapılan açıklamada, İsviçre lisanslı bir ödeme sistemi olmak için başvurma planlarını duyurdu.

İsviçre Finansal Piyasalar Denetleme Kurumu (FINMA) Başkanı Mark Branson, Neue Zuercher Zeitunga konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu projeye hazır olduklarını, fakat söz konusu teknolojilerin yasal düzenlenmesi kapsamında diğer ülkelerin de katılımıyla uluslararası bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Branson, Böylesine küresel boyutta bir projeye yalnızca diğer otoritelerin danışmanlığıyla uluslararası koordinasyonla düzenleme uygulanabilir. Libra gibi projelerin yalnızca bir ülke kontörlü altında olmasına inanmak illüzyondan başka bir şey değil. UBS veya Credit Suisse gibi büyük İsviçre bankaları da aynı şekilde tam izolasyon altında yönetilmiyor. Bizim yaklaşımımız kripto dünyasını, finansal dünyaya paralel olarak kara para aklama kapsamında kontrol altında tutmak dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.43 artışla 10 bin 109 dolara yükseldi ve 181 milyar 267 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 70'ini oluşturdu.

Bitcoin'deki artış altcoinlerde etkili olmazken, toplam 2,748 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 75'i düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 25.31 ile 96'ncı sıradaki GXChain öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.02 ve yüzde 1.81 ile Tether ve Monero yükseldi.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 258 milyar 980 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 169 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.43

6.Tether yüzde 0.02

10.Monero yüzde 1.81 yükselirken

2.Ethereum yüzde 0.52

3.Ripple yüzde 1.69

4.Bitcoin Cash yüzde 1.88

5.Litecoin yüzde 2.35

7.EOS yüzde 1.17

8.Binance Coin yüzde 6.20

9.Bitcoin SV yüzde 4.57 düştü. 

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