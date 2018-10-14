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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
14.10.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Kripto paralarda ifade sonrası gerileme

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Kripto paralarda ifade sonrası gerileme

ABD'li ünlü ekonomist Nouriel Roubinini Perşembe günü ABD Senatosu Bankacılık Komisyonuna verdiği ifade sonrasında gerileyen kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş sürüyor.

Roubininin kripto para birimlerinin bütün dolandırıcılık eylemlerinin anası ve blockchain teknolojisinin de en çok abartılan teknoloji olduğunu iddia eden ifadesinin ardından Twitter kullanıcıları Roubini'ye tepki göstermişti. Gazeteci Laura Shinin kripto piyasaları hakkında bir podcast için blok zinciri platformu Ethereumun kurucusu Vitalik Buterin ve Roubiniyi davet etmesinin ardından ise Roubini, Buterini desteklemediği bilinen Kevin Phamın dolandırıcı olduğunu iddia ederek reddetti.

Gelişmelerin ardından 109 milyar 93 milyon dolarlık piyasa hacmiyle kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.02 artarak 6,298 dolardan işlem gördü ve piyasanın yüzde 54'ünü oluşturdu.

Bitcoin, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasında son 24 saatte yükselen tek birim olurken, düşüş eğilimine yüzde 2.12 ile Cardano öncülük etti. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 52'si düştü ve yüzde 6.70 ile en çok 37'nci sıradaki Bytecoin geriledi.

Toplam 14,605 adet piyasada işlem gören 2,079 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi 202 milyar 16 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 10 milyar doların altına gerileyerek 9 milyar 429 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

- Bitcoin yüzde 0.02 artarken

- Ethereum yüzde 0.29

- Ripple yüzde 0.71

- Bitcoin Cash yüzde 0.87

- EOS yüzde 0.34

- Stellar yüzde 0.80

- Litecoin yüzde 1.30

- Tether yüzde 0.36

- Cardano yüzde 2.12

- Monero yüzde 0.17 düştü.

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