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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
12.02.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Kripto paralarda gerileme

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Kripto paralarda gerileme

ABD merkezli finansal planlama ve yatırım şirketi Edelman Financial Services kurucusunun, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonunun (SEC) Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) onaylamasının neredeyse kesinlikle mümkün olduğunu söylemesiyle piyasadaki dalgalanma sürerken, en büyük 10'dan yedisi geriledi.

Edelman Financial Servies kurucusu Ric Edelman, CNBCye yaptığı açıklamada Bitcoin ETF onayının mümkün olabileceğini ve VanEck veya Bitwiseın SECin taleplerini karşılayabilecek şirketler arasında olduğunu söyledi. Edelman, şu değerlendirmeyi yaptı:

(Bitcoin ETF'si) neredeyse kesinlikle mümkün. Tek soru ne zaman gerçekleşeceği fakat ben de ne zaman olacağını bilemiyorum. SECin bazı endişeleri var ve kripto para endüstrisinin söz konusu sorunların üstesinden gelmesi gerekiyor. Endüstri eminim ki bu sorunları aşacak ve yakın bir zamanda Bitcoin ETF onayını göreceğiz. Yatırımcılara bu piyasaya girmelerini tavsiye ettiğim bir aşamadayız.

Edelman, piyasada SEC'in talep ve endişelerini karşılayacak çeşitli şirketler olduğuna dikkat çekti:

Bu oyunda bazı ciddi oyuncularımız var. Fidelity, emanet sorununun çözümü ile ilgili bazı ciddi açıklamalar yaptı. Ayrıca emanet kısmında Kingdom Trust gibi güçlü diğer şirketler de var. Kısa bir süre içinde VanEck veya Bitwiseın SEC'in emanet endişelerine ilişkin taleplerini yerine getireceğine inanıyorum.

Edelman'ın açıklamalarının ardından, Cuma günü piyasada başlayan artış eğilimi hafif düşüşlerle devam ediyor. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.45 düşüle 3,637 dolara gerilerken, 63 milyar 782 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.8ini oluşturdu.

Toplam 2,065 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.24, yüzde 1.01 ve yüzde 1.60 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, EOS ve Binance Coin yükseldi. En büyük 10'dan en çok değer kaybı ise yüzde 3.82 ile TRON'da görüldü.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 64'ü gerilerken, yüzde 10.11 ile en çok 77'nci sıradaki Quant geriledi ve yüzde 14.51 ile de en çok 62'nci sıradaki Huobi Token yükseldi.

Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi Pazartesi gününe göre hafif düşerek 120 milyar 726 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 19 milyar 903 milyon dolar olarak hesaplandı.

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